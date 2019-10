Sensasjonell norsk alpinstart: – Herregud, liksom

I strålende forhold på Rettenbachbreen kjørte Maria Therese Tviberg (25) seg opp fra en 26. plass etter 1. omgang til 6. plass, mens Mina Fürst Holtmann (24) kjørte to sterke omganger og ble nummer fire, bare 49/100-deler fra pallen.

Thea Louise Stjernesund (22) ble nummer 20 og fullførte dermed en svært sterk norsk dag, der våre to antatt beste, Ragnhild Mowinckel og Nina Haver-Løseth, måtte stå over med skade.

Tviberg, som kjørte seg opp 20 plasser, satt i lederstolen i målområdet i rundt 45 minutter.

– Jeg satt der vel lenge nok til å få fin farge, haha. Jeg burde ha brukt massasjefunksjonen på stolen, sier hun med et stor smil til NRK.

LEVERTE STERKT: Maria Therese Tviberg kjørte seg opp 20 plasser i 2. omgang. Hun satt i lederstolen i sola i Sölden i rundt tre kvarter. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Hva tenkte du?

– Jeg vet ikke. Jeg bare så en mulighet. Det begynte å bli litt bløtt under besiktigelsen og jeg tenkte bare at det bare var å gjøre det samme som jeg har gjort på trening. Når det blir bløtt er det bare å gå for det.

– Jeg er kjempefornøyd. Det hadde vært kult å få pallen når jeg først var i gang, men herregud, liksom. Dette er så mange plasseringer bedre enn det jeg hadde sett for meg at jeg er målløs, sier Tviberg, som satte karrierebeste i verdenscupen, til NRK.

– Hvordan rangerer du dette?

– Dette er nok det beste så langt for min del, sett bort fra NM-gullet fra Narvik. Neida, bare kødda!

Karrierebeste

Mina Fürst Holtmann ble altså nummer fire, 18/100-deler foran lagvenninnen. Også hun fikset karrierebeste.

JUBELDAG: Norge ser ut til å gå en sterk tid i møte på kvinnesiden i alpint. Her jubler Mina Fürst Holtmann for 4. plassen. Foto: Marco Trovati / AP

– Hva skjedde?

– Spør du meg så spør jeg deg! Jeg kjørte på ski og så ble det veldig bra. Det var utrolig gøy. Jeg er litt overrasket over meg selv faktisk. De siste årene har Sölden hatt et lite overtak på meg, men jeg knakk kanskje koden litt i dag, sier hun til NRK.

– Hva betyr dette for deg?

– Dette betyr veldig, veldig mye. Det er deilig å starte sesongen på denne måten, spesielt her i Sölden. Det er kult. Det er ekstra deilig på grunn av skadene jeg har slitt med.

Marte Monsen kvalifiserte seg ikke for 2. omgang med sin 43.-plass. Det gjorde heller ikke Kristina Riis-Johannessen, som deltok i sitt første verdenscuprenn på to år. Hun ble nummer 47. Kristin Lysdahl kjørte ut i 1. omgang etter å ha havnet på innerski.

Supertalent slo Shiffrin

Supertalentet Alice Robinson fra New Zealand vant sensasjonelt dagens renn, 6/100 foran superstjernen Mikael Shiffrin. Franske Tessa Worley ble nummer tre, et snaut halvsekund foran Holtmann.

17-ÅRING PÅ TOPP: Alice Robinson vant storslalåmrennet foran Mikael Shiffrin (t.v.) og Tessa Worley. Foto: Marco Trovati / AP

17-årige Robinson var høyt opp etter å ha vunnet sitt aller første verdenscuprenn.

– Dette er helt vilt. Løypa er veldig kul, så det var jeg fornøyd med. Været var bra. Alt klaffet egentlig i dag. Et av målene mine i år var å vinne et renn, men jeg hadde ikke trodd at det skulle skje i sesongåpningen. Jeg er veldig fornøyd, sier Robinson til NRK.

17-åringen synes i tillegg det var spesielt å slå alpindronningen Shiffrin.

– Hun er en fantastisk skikjører og det er utrolig kult å slå henne. Jeg var heldig siden det var så tett, sier hun om de 6-/100-delene ned til amerikaneren.