Senket Bayern på egen hånd: – Han er nådeløs

– Han er helt nådeløs. Han er bare 22 år, men for en spiller. For en vanvittig fotballspiller, kommenterte Roar Stokke da Mbappé omtrent alene fikset målet som sørget for at PSG slo Bayern München 3–2 på bortebane i kvartfinalen i Champions League.

Spissen ga også PSG ledelsen i første omgang, i en kamp der Bayern München sløste enormt med sjansene.

– Det er en merkelig fotballkamp. Det er ett lag som spiller og det andre skårer. PSG gjorde ikke så mye mer enn å score de målene, men hva har det å si når de har Mbappé på topp. Han bidrar alene til at de vinner kampen, sa Rune Bratseth.

Fire mot Barcelona

Med det fortsatte Mbappé herjingene i sluttspillet. I åttedelsfinalen mot Barcelona var han også den avgjørende faktoren da PSG tok seg videre.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Dermed setter han lista enda høyere for Erling Braut Haaland som gikk målløs av banen i Dortmunds kvartfinale mot Manchester City tirsdag kveld. Nå er Haalands største rival bare to mål bak nordmannen i kampen om å bli toppscorer i Champions League.

– Det var en vanskelig kamp mot det beste laget i verden. Vi spilte som et lag, og takket være laget skåret jeg to mål i kveld, sa Mbappé etter kampen.

Stjernene ble avgjørende

Onsdag fikk Mbappé og det franske storlaget revansje fra tapet i Champions League-finalen i fjor, og tar med seg et strålende utgangspunkt før returoppgjøret i Paris neste uke.

Nå møttes de altså allerede i kvartfinalen denne sesongen, og det var ikke vanskelig å se hvorfor det var nettopp PSG og Bayern München som var Europas to beste lag i 2020.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

For i et tett snøvær serverte de to lagene festfotball i 90 minutter. Det tyske maskineriet skapte sjanser på sjanser, mens PSGs to stjernespillere i Mbappé og Neymar ble tungen på vektskålen.

– Hvis PSG skal ha en sjanse her i dag, så er de to nødt til å ha dagen, sa Morten Langli i Viasat-studio før kampstart.

Og han fikk rett. For hadde det ikke vært for Neymars følsomme pasningsfot og Mbappés nådeløse avslutninger, hadde resultatet vært noe helt annet i Tyskland.