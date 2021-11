Sendte stikk til José Mourinho: – Blir spennende å møte førstelaget

Bodø/Glimts første kamp mot Roma i serieligaen ble en kamp for de norske historiebøkene da nordlendingene tok en sensasjonell 6-1-seier over den italienske storklubben Roma.

Glimt ble hyllet over hele Europa, og selv italienske medier lot seg imponere av gultrøyene. Også andre prominente fotballpersonligheter lot seg begeistre. Blant annet flere Rosenborg-profiler.

Ifølge statistikkbyrået Opta var tapet mot Glimt første gang et José Mourinho-lag slapp inn seks mål. Etter kampen tok Mourinho på seg skylden for tapet og mente han ikke stilte med sitt beste lag.

– De (Bodø/Glimt) var bedre enn vårt andrelag i dag. Jeg overvurderte mine egne spillere, sa Mourinho og varslet med en gang at han ville stille med et bedre lag i torsdagens kamp.

– Konkurransedyktige

Den uttalelsen hadde ikke Kjetil Knutsen glemt da han møtte pressen onsdag, og sendte like gjerne et lite stikk mot «mesteren av psykologiske spill», José Mourinho.

– Vi er i Roma, kanskje Europas hovedstad. Her kommer Bodø/Glimt. Det er fantastisk. Vi ser frem mot kampen. Vi har erfaring fra Italia og kampen mot Milan. Vi viste at vi var konkurransedyktige der og så har vi kampen på Aspmyra, innleder Knutsen før han dro på smilebåndet:

– Nå skal vi spille mot førstelaget til Roma i morgen, og det blir spennende å se hvordan vi takler en ny utfordring, sa Knutsen med et lite lurt smil om munnen.

MØTES IGJEN: José Mourinho gratulerte Kjetil Knutsen med 6-1-seieren på Aspmyra, men Knutsen regner med tøffere konkurranse nå. Foto: Mats Torbergsen / NTB Foto: Mats Torbergsen / NTB

Glimt-treneren regner med at Mourinho kommer med toppet mannskap i morgen.

– Vi har sett de kampene de har spilt etter de møtte oss. Toppnivået deres er veldig høyt – ekstremt høyt. De er nok hundre prosent skjerpet. Det er en utfordring som er fantastisk for oss. Vi har alt å vinne, mener Knutsen.

Midtstopper Brede Moe er enig med sjefen sin.

– De er nok mye mer skjerpet, den her kampen betyr nok mye for dem. De er revansjelystne. Vi møter et fantastisk godt lag. Men Bodø/Glimt er Bodø/Glimt, og vi vil få kampen inn i de rammene som vi liker oss best i, følger Knutsen opp.

Høy selvtillit

Og det er tydeligvis ingenting i veien med selvtilliten til Glimt. Knutsen avslører at hans lag har ingen planer om å la Roma styre for mye av begivenhetene torsdag kveld.

– Hjemme eller borte spiller ingen rolle. Vi er nødt til å ha den selvtilliten og vår identitet i bunn. Når de kommer opp og presser oss må vi tørre å holde ballen. Det samme må vi gjøre når vi spiller dem lavt. Vektingen i ballbesittelse må ikke bli 80–20 i deres favør. Det er ikke et kampbilde som vi liker, sier Knutsen, som har nådd gjennom til spillerne sine med budskapet:

– Vi er glade i å dominere kamper. Det er alltid en fordel å holde ballen inne på motstanders halvdel. Så får vi se hvor flinke vi er til det i morgen, forteller Brede Moe som også var tilstede på pressekonferansen.

Knutsen opplyste på pressekonferansen at Fredrik Bjørkan skal være på treningsfeltet i dag hvor man skal se an om han er klar for morgendagens kamp. Patrick Berg er også med til den italienske hovedstaden, men mest sannsynlig spiller ikke han sier Knutsen.