Sendte Chelsea til semifinale

Tok omstridt målrekord

Ronaldo scoret sitt 760. mål i karrieren da Juventus slo Napoli 2-0 i den italienske supercupen. Det gjør ham angivelig til tidens mestscorende på toppnivå.

Dermed gikk han forbi Bican og tok det de fleste statistikere anerkjenner som den offisielle målrekorden. Den er imidlertid noe omstridt, ettersom den brasilianske storscoreren Pelè selv mener han har rekorden.

Klubben Pelé spilte for, Santos, mener Brasil-legenden stoppet på 1091 mål for klubben. Om dette skulle stemme må Ronaldo score flere hundre mål til for å ta ham igjen.