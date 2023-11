Sen scoring reddet Norge – forsvarsspillet får krass kritikk

Det endte til slutt 3-3 etter en svært underholdende kamp på Hampden Park søndag kveld.

Innbytter Mohamed Elyounoussi reddet Norge med sin scoring fem minutter før slutt.

Da hadde Norge fra før sluppet inn tre svært enkle baklengsmål, noe som har vært symptomatisk for hele kvaliken.

– Skottland har ikke noe bedre spillermateriell, men de har en helt annen innstilling - en annen mentalitet i det defensive spillet. Det er noe i kulturen, den råskapen.

Det sa en kritisk Carl-Erik Torp i andre omgang da skottene scoret mål nummer tre for kvelden, samtlige som en konsekvens av svakt norsk forsvarsspill.

NY TUNG KVELD: Ståle Solbakken vet at han må få på plass et forsvarsspill om Norge skal gå en lysere tid i møte. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Særlig 3-2-målet, som var første gang Skottland tok ledelsen på Hampden Park denne søndagskvelden, fikk Torp til å riste på hodet.

Da vant Skottland duellene mot både Julian Ryerson og Oscar Bobb i forkant.

– De klarer å få disse situasjonene der de krangler ballen til seg. Og så er det marginer, men de finner åpningen og setter ballen i mål, kommenterte Torp.

Bobb innrømmer at han blir litt misunnelig når han ser feststemte skotter forberede seg til EM neste sommer.

– I Norge fortjener vi å oppleve et mesterskap. Jeg må si at jeg tror vi kommer dit i fremtiden, uten å være for håpefull så tror jeg det er en stor sjanse for at vi kommer til VM som er det neste. Det er ikke så gøy å se feiringene, sier stjerneskuddet til TV 2.

Ber om debatt

Norge har dermed sluppert inn 12 mål på de åtte kvalikkampene i gruppa, flere enn noen annen gruppetoer.

Den eneste nasjonen med verre statistikk over antall baklengsmål er Luxembourg (19), men de har spilt 10 kamper og er playoffklare.

– Med de resultatene vi har hatt nå, er det er betimelig å diskutere måten Norge ønsker å spille på. Er det rett vei for et norsk landslag med de kvalitetene vi har? Også måten vi spiller soneforsvar på, som de mener er Norges måte. Det har absolutt ikke vært heldig i denne kvaliken. Og vi ser det her i dag, det er for enkelt å score mål på Norge, rett og slett, sier en kritisk Torp.

Også Kjetil Rekdal i VGTV stiller spørsmål rundt soneforsvaret.

– Vi har blitt fortalt om dette soneforsvaret vårt, som er så fantastisk. Men vi slipper inn mål så det ljomer etter i avgjørende kamper.

Selve oppgjøret åpnet på bedre vis, og for andre kamp på rad scoret Norge før det var spilt tre minutter. Rødtrøyene fikk en drømmestart da Jørgen Strand Larsen vant en duell i feltet etter et innlegg og ballen spratt ned til Aron Dønnum.

– Fantastisk gjort

I sin fjerde landskamp beholdt Frankrike-proffen roen, la ballen til rette og hamret inn 1-0 med en vakker avslutning via stolpen. Det var Dønnums første landslagsmål.

– Det er rett og slett fantastisk gjort av Dønnum. Han hadde en god landskamp sist og fikk fornyet tillit. Svarer med å fortsette storspillet, sa NRK-ekspert Carl-Erik Torp på radiosendingen underveis.

GOD: Aron Dønnum var frisk mot skottene. Her feirer han 1-0-målet. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Men Norge og Dønnum fikk bare noen minutter med glede før stemningen ble snudd til fortvilelse.

Straffespark

En skotsk dødball ble klarert ut i feltet, der Kenny Mclean fyrte på direkten. Ballen traff Dønnum, og dommeren pekte på straffemerket for hands. Etter en VAR-sjekk ble straffen stående, og fra ellevemeteren gjorde kaptein John McGinn ingen feil og utlignet til 1-1.

– Den er interessant. Ballen traff armen ganske høyt oppe. Når du ser den igjen ... Det var ikke en så tydelig hands som vi først trodde, sa Torp om straffesituasjonen.

Etter snaue 20 minutter tok Norge tilbake ledelsen. En god Julian Ryerson kom stormende oppover høyresiden og ble spilt fri av Oscar Bobb på briljant vis. Innlegget gikk via en skotsk fot og landet hos Strand Larsen, som pirket ballen forbi keeper.

Den rakk akkurat å passere målstreken før Dønnum fjernet all tvil og hamret den i nettet, men målet blir kreditert haldenseren på topp. Dermed har Haaland-erstatteren scoret i to strake landskamper.

SCORET: Norge tok ledelsen to ganger i første omgang. Foto: Scott Heppell / AP

Kritisk: – Ikke i nærheten

Etter en halvtime slo skottene tilbake nok en gang. Scott McTominay slo en knallhard corner som Kenny Mclean enkelt fikk lov til å stusse videre inne i den norske boksen. Ballen traff låret til en uheldig Leo Østigård og videre inn i mål bak en utspilt Egil Selvik og 2-2 var et faktum.

– Han er uheldig selvfølgelig, men det er for passivt, for sløvt inne i femmeteren når den corneren blir slått. Der er vi ikke i nærheten, vi står og ser på, sier Torp om det enkle baklengsmålet.

Briljant Bobb

Rett før pause holdt Norge på å score sitt tredje for omgangen, og igjen var en glitrende Bobb involvert. City-spilleren fikk ballen ute på høyresiden og skar inn i banen.

Med en perfekt vektet pasning fant han Sander Berge, som igjen spilte ballen 45 grader ut i banen. Der kom Dønnum stormende, men avslutningen fra fem meter ble blokkert i siste liten.

– I kveld har han vært briljant for det norske laget, kommenterte TV 2s Jesper Mathisen.

BRILJERTE: Oscar Bobb regelrett herjet med svimle skotter på Hampden Park søndag. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Andre omgang startet ikke like bra som den første. Skottland tok nemlig ledelsen 3-2 etter et kvarter, og igjen skjedde det etter svakt norsk angrepsspill.

Svakt forsvarsspill

Først var Kristoffer Ajer feilplassert da et innlegg fikk gå tvers gjennom feltet, men Norge slapp med skrekken. Nede ved hjørneflagfet vant skottene duellen mot Ryerson, slo en heldig luke på Bobb og stormet inn i feltet. Ballen endte til slutt hos Stuart Armstrong, som satte inn 3-2 med en god avslutning nede til høyre for Selvik.

Målscorer Armstrong er for øvrig samboer med søsteren til Kristoffer Ajers kone, og den skotske spilleren var i Ajers bryllup.

I det 85. minutt utlignet Norge etter et vakkert angrep. Ajer fant Ryerson med en fin ball, og høyrebacken slo et perfekt innlegg til innbytter Mohamed Elyounoussi på bakre stolpe, og FCK-spilleren hadde få problemer med å heade inn 3-3.

Det ble også sluttresultatet.

Norge får nå et lengre landslagsopphold uten tellende kamper. Solbakken opplyste nylig om at NFF jobber for å lande noen treningskamper i mars, og håpet er at noen store nasjoner vil sparre mot Norge før EM.

Neste tellende Norge-kamp kommer ikke før i september, når Nasjonsligaen inn mot VM i 2026 setter i gang.

Det er med andre ord god tid til å terpe og håpe på at Norge kan være med i det gode selskap neste gang.