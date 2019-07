Semenya løp inn til en suveren seier med tiden 1.55,69 da hun igjen fikk lov til å konkurrere på favorittdistansen 800 meter under Diamond League-stevnet i Stanford søndag kveld.

– Det er alltid fantastisk å vinne. Løpet ble litt rart på grunn av vinden, det var litt tungt. Men vi er idrettsutøvere og må alltid levere. Å løpe under 1.56 er veldig bra, sa hun til NRK umiddelbart etter løpet.

Hun utstrålte imidlertid ingen glede i seiersintervjuet, og det er kanskje ikke så rart. Semenya har befunnet seg i en ekstremt spesiell situasjon de siste måneden.

Da hun vant 800-meteren i Doha 3. mai, var det uvisst om hun noen gang igjen ville kunne løpe favorittdistansen «som seg selv».

8. mai innførte nemlig IAAF de nye reglene som definerer et maksimalt testosteronnivå for kvinnelige mellomdistanseløpere. Reglene påla Semenya å starte medisinering for å redusere det naturlige testosteronnivået om hun fortsatt ville konkurrere.

Det var helt uaktuelt for 28-åringen fra Sør-Afrika.

Juridisk kamp

Mens hun har prøvd å holde fokus på treningen, har hennes representanter jobbet på høygir for å få stoppet de nye reglene.

Anken til Idrettens voldgiftsrett (CAS) førte imidlertid ikke fram. Under sterk tvil godkjente idrettens høyeste rettsinstans IAAF-regelen.

Da anket Semenya saken videre til sveitsisk høyesterett. 4. juni vedtok den at IAAFs regler er ugyldige så lenge saken er til behandling.

I SÆRKLASSE: Som vanlig var ingen konkurrenter å se da Caster Semenya krysset målstreken i Stanford søndag ettermiddag. Foto: EZRA SHAW / AFP

Det er den fortsatt.

Dermed kunne Semenya løpe i Stanford. Det gjorde hun så bra at det nok en gang synliggjorde hvorfor IAAF har innført de nye reglene. IAAFs viktigste argument er at de høye testosteronverdiene gir Semenya et urimelig konkurransefortrinn, selv om testosteronet dannes naturlig i kroppen.

Samtidig viste også løpet at Semenya har støtte. Ingen fikk mer jubel fra det amerikanske publikummet enn henne.

– Alt jeg vil gjøre er å gå på banen og inspirere den neste generasjonen, sier Semenya.

– De er ikke min fiende

Ifølge Semenya selv er det ikke vanskelig å konsentrere seg om treningen.

– Jeg er en veldig fokusert utøver. Det fokuset har vært der siden jeg var 12 år, så jeg kan håndtere alt som kommer i livet. Jeg er et veldig positivt menneske og kan aldri bli forstyrret av noe. Jeg fokuserer på det jeg kan kontrollere i øyeblikket, ikke hva andre mennesker antar og gjør, sier hun til NRK.

– Det ser ut som IAAF fortsatt ikke gir opp, de vil ikke at du skal konkurrere, hvordan føles det å ha ditt eget forbund imot deg?

– Det er deres problem. De er ikke min fiende, jeg er deres fiende. De gjør meg til den fienden. Jeg har ikke et problem med dem. De gjør det de mener er best for dem, jeg gjør det som er best for meg.

– Føles det urettferdig at du må ta denne kampen hele tiden?

– Jeg kan ikke si at det om det urettferdig eller rettferdig. Du kan aldri få det du vil i livet. Folk har ulik tolkning. Jeg er en stor idrettsutøver, jeg er ren, og det er det jeg kan gjøre. Jeg kan underholde, inspirere mennesker og vise at mennesker er forskjellige, men at det ikke er det som definerer oss, sier Semenya, og fortsetter:

– Det som definerer oss er hvordan vi står opp, hvordan vi verdsetter alle slik de er. Vi aksepterer dem og så elsker vi dem som de er. Det er sånn vi afrikanske mennesker er. Så hvis de vil klassifisere mennesker, er det deres business, ikke min. De skaper problemer for seg selv, ikke for meg.

VENTER PÅ SVAR: Mens Caster Semenya venter på endelig svar, må hun selv svare på spørsmål ingen av konkurrentene trenger å forholde seg til. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Handler om menneskerettigheter

Når hun nå forlater USA, vet ikke Semenya om hun får delta i VM i Doha i oktober. Hun vet ikke om hun noen gang igjen får lov til å løpe en 800-meter.

Når dommen fra sveitsisk høyesterett kommer i løpet av de kommende ukene, kan det være slutt.

Men det tenker ikke Caster Semenya på, hevder hun. Til NRK sier hun derimot at hun føler seg trygg på å få delta i VM.

– Selvsagt, som et positivt menneske må man forstå at dette handler om menneskerettigheter. Jeg kjemper for mine rettigheter, det er det eneste jeg gjør. Jeg skaper meg ikke fiender, det er det de som gjør, det er deres problem.

– Mitt mål er å dra til Doha, forsvare tittelen min og dra hjem. Så vil jeg gjøre det igjen i Tokyo og så i Los Angeles og så i Paris. Det er det vi gjør, vi trener, kommer tilbake og forsvarer titler, sier den regjerende 800-metermesteren fra både VM og OL.

IAAF kjemper videre

Det internasjonale friidrettsforbundet kom med sin hittil siste uttalelse om Semenya-saken i en pressemelding 25. juni.

Der ba de sveitsisk høyesterett oppheve den midlertidige suspensjonen av de nye reglene. De ba også om at Semenyas anke blir avvist.

Grunnlaget er som følger:

«IAAF har full respekt for at hvert individ har en personlig verdighet og støtter den sosiale bevegelsen for at mennesker aksepteres i samfunnet basert på sitt juridisk valgte kjønn og/eller kjønnsidentitet. Likevel har IAAF en forpliktelse til å gi kvinnelige utøvere samme mulighet som mannlige utøvere til å ha fordeler fra friidretten, ved at kvinnelige eliteutøvere skal få delta i rettferdige og meningsfylte konkurranser (…).»