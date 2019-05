Arrangørene av Diamond League-stevnet Prefontaine Classic bekrefter mandag at Semenya har fått frikort til å stille på 3000-meteren.

Stevnet, som normalt arrangeres i Eugene, arrangeres i år i Stanford i California 30. juni.

Hun møter blant andre Hellen Obiri (VM-gull 5000 meter), Genzebe Dibaba (verdensrekordholder 1500 meter), Almaz Ayana (OL-gull 10.000 meter) og Sifan Hassan (VM-bronse 1500 og 5000 meter).

– Jeg tenker umiddelbart at hun er litt stor og tung for virkelig gode tider, men hun har overrasket før, sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal om Semenyas deltakelse på 3000 meter.

Langt bak Grøvdal

Rodal påpeker at Semenya løp 5000 meter på en ordinær tid (16.05,97) i det søramerikanske mesterskapet i april.

På 3000 meter har Semenya en personlig rekord på 9.36,29. Til sammenligning har Norges beste langdistanseløper Karoline Bjerkeli Grøvdal en personlig rekord på 8.39,47.

Caster Semenya har altså vært verdens desidert beste 800-meterløper de siste årene. Hun har to OL-gull og to VM-gull på distansen, og har vunnet øvelsen i Diamond League de tre siste sesongene.

Hindres av nye regler

Men etter at Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) fra og med 8. mai innførte testosterongrenser for deltakelse på distansene fra 400 meter til en engelsk mil (1609 meter), kan hun ikke delta på favorittdistansen uten å sette i gang medisinering for å få ned sine naturlige testosteronverdier.

Etter at hun vant 800-meteren i Diamond League-stevnet i Doha 3. mai, gjorde hun det helt klart at medisinering er uaktuelt.

– Jeg fortsetter å trene og å løpe. Hvis noe kommer foran meg, finner jeg alltid en vei over. USA bygger mur mot Mexico, men du finner likevel meksikanere i USA. Det er det vi gjør, sier Semenya til SVT etter det løpet.

Nå prøver hun seg altså i stedet på en ny distanse.