– Jeg skal ta mitt ansvar, som toppfotballsjef har jeg et betydelig ansvar. Men ikke alene. Jeg har overordnede, og det er mange andre som er med på utviklinga. Jeg må bli målt på de områdene jeg har ansvar for, sier Nils Johan Semb til norsk presse etter ankomst Gardermoen tirsdag ettermiddag.

Toppfotballsjefen hadde mye å svare for etter at herrelandslaget ble nedsablet 6–0 av Tyskland i Stuttgart mandag kveld. Blant annet oppfordringen fra VGs sportskommentator Leif Welhaven, som ber Semb gå av.

– Kommer du til å vurdere stillingen din?

– Nei, jeg oppfatter at jeg har veldig sterk tillit både i ledelsen og i fagmiljøene jeg leder.

– Mange må ta ansvar for å løfte norsk fotball. Skal vi løse problemene, er vi avhengig av veldig mange personer, sier Semb.

Lagerbäck: – Landslaget er mitt ansvar

Landslagssjef Lars Lagerbäck stiller seg bak toppfotballsjefen.

– Landslaget er mitt ansvar, han styrer jo ikke meg. A-landslaget er utelukkende mitt ansvar, understreker Lagerbäck.

Begge erkjenner at mandagens innsats var for svak:

– Det var grisebank i går, konstaterer Semb.

Norge ligger nå nest sist i kvalifiseringsgruppa, med kun miniputten San Marino bak seg. I sommer ble kvinnelandslaget sendt ut av EM-sluttspillet med null poeng og null scoringer. I forrige uke trakk den største stjernen, Ada Hegerberg, seg fra laget.

– For dårlige resultater

– Vi har utfordringer rundt begge A-landslagene våre, vi har hatt for dårlige resultater over lang tid og et for dårlig mesterskap med kvinnene. Det er en vei å gå, det må vi erkjenne, sier Semb.

– Er målene urealistiske eller er det gjort en for dårlig jobb?

– Det er et godt spørsmål, sannsynligvis en blanding. Det er vanskelig å ikke sette seg høye mål. Det vil være helt unaturlig å ikke ha sluttspill som mål. Men målene er tøffe, og da må du være dyktig nok, sier Semb til NRK.

Han viser til at tiltak er iverksatt på herrelandslaget, med ansettelsen av Lars Lagerbäck. Han varsler også at det kommer tiltak rundt kvinnelandslaget etter en forestående evaluering.

UTSPILT OG YDMYKET: Rune Almenning Jarstein hadde en umuli jobb i Stuttgart mandag kveld. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Får ikke gjennomslag

Nils Johan Semb påpeker også at han har foreslått endringer det er utenfor hans mandat å endre.

– Jeg har ikke fått gjennomslag når det gjelder sluttproduktet toppfotballen, i forhold til ligastruktur og å spisse det konkurransekonseptet i eliteserien og toppserien, sier Semb.

Gang etter gang har han foreslått å kutte antall på det øverste nivået i norsk fotball. Det kan bare vedtas av fotballtinget, og så langt har det vært umulig å få flertall.