Semb slutter som sportssjef

Nils Johan Semb slutter som sportssjef og går over i en deltidsstilling som seniorrådgiver i Norges Fotballforbunds eliteavdeling. Det skriver fotball.no. Semb skal nå primært jobbe inn mot aldersbestemte landslag og topptrenerutdanningen. – Jeg ønsker å frigjøre tid til å gjøre andre ting etter mange år med stor reise- og pendlevirksomhet, sier Semb. Det var Semb som rekutterte Lars Lagerbäck som landslagssjef for to år siden etter at svensken egentlig hadde bestemt seg for å gi seg som trener.