Torsdag ettermiddag møtte landslagssjef Martin Sjögren og toppfotballsjef Semb media for å svare på spørsmål, etter at Ada Hegerberg tirsdag trakk seg fra landslaget og tok et kraftig oppgjør med opplegget rundt kvinnelandslaget.

Fotballpresident Terje Svendsen og generalsekretær Pål Bjerketvedt brukte begge uttrykket «som lyn fra klar himmel» om Hegerbergs avgjørelse da de møtte media tidligere på dagen. Landslagstrener Sjögren så heller ikke Hegerbergs landslagspause komme.

– Jeg har hatt en god dialog med Ada, og det har ikke kommet noen signaler om misnøye i forkant av mesterskapet. Så kommer alt på en gang etterpå. Det er rart å gjøre noe sånt etter et mesterskap, og ikke under mesterskapet, sier Sjögren.

VIL IKKE MER: Ada Hegerberg har sagt takk for seg på landslaget. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Vil ikke drive «skittkasting»

Hegerberg har gitt landslagsledelsen en liste med ting som burde vært gjort annerledes før sommerens mesterskap.

Toppfotballsjef Nils Johan Semb synes det er vanskelig å forholde seg til deler av kritikken.

– Det som er konkret skal vi ta med oss videre, men at «forberedelsesfasen er for dårlig» fungerer ikke. Da må vi vite hva i forberedelsesfasen som er for dårlig. Hvis det bare henger løst, så er det vanskelig å forholde seg til, sier han.

Etter at nyheten sprakk tirsdag, har Ada Hegerberg utdypet sin kritikk i flere intervjuer. Konfliktnivået er skyhøyt. Fotballforbundet og Norges største stjerne står milevis fra hverandre.

– Jeg er ikke opptatt av å drive «skittkasting». Jeg er opptatt fakta og faktiske forhold. Det handler om tidspunktet for kritikken og innholdet i kritikken, sier Semb.

Må planlegge uten Hegerberg

Landslagssjef Sjögren understreker at han er helt enig i at Norge ikke leverte bra nok i sommerens EM-sluttspill, som ble en sportslig fadese.

– Vi hadde håpet på mer. Har vi fått ut maks? Nei, det håper jeg virkelig ikke. Nå må vi se på hvilke justeringer vi trenger å gjøre med det spillermaterialet vi har, fastslår han.

Akkurat nå er ikke Ada Hegerberg en del av spillermaterialet.

– Ada har sagt at hun ikke har motivasjon til spille på landslaget, og akkurat nå lar vi det være. Så får vi bare vente på at hun er motivert igjen. Akkurat nå gjelder det å få prosessen til å bli avklart, og gå inn i en VM-kvalik med fullt fokus på det, sier Martin Sjögren.