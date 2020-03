Selvransakende Klæbo innrømmer: Har manglet gnist og gleden ved å trene

– Det blir godt å kalle det en sesong, bli ferdig med den og se fremover. Det er en del grep som må gjøres neste år, forteller Klæbo innledningsvis til NRK, etter å ha blitt nummer åtte på den 15 kilometer lange klassiske intervallstarten lørdag.

– Ødeleggende

Han ville ikke meddele absolutt alt han mente med «grep», men han hadde åpenbart gjort seg tanker om sesongen som fortsatt pågår. Klæbo kunne fortelle følgende om hva han har konkludert med etter å ha sett tilbake i tid:

– Det viktigste for å gå fort på ski, det er at du har det artig med det du holder på med. Blir det et jag etter å trene mye, og trene sånn og sånn, så er det ødeleggende for meg. Jeg tror den perioden (tidligere sesonger) jeg gikk fort på ski, da hadde jeg det utrolig artig.

Han forteller deretter at jo mindre jobb han føler langrenn er, jo fortere går han.

– Så å finne tilbake til gleden av å trene... Det gjelder å finne de riktige øktene, rundene sommer og høst som gjør at når vinteren kommer, så synes jeg dette er det artigste av alt. Du må finne den indre gleden av å holde på med dette og det er til tider vanskelig, sier Klæbo.

IKKE FULLKLAFF: Johannes Høsflot Klæbo var Norges beste utøver i både minitouren i Ruka og Tour de Ski. Men han lyktes ikke helt under Ski Tour 2020 på hjemmebane. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Hadde ingenting å skylde på

Etter åttendeplassen lørdag stoppet han langt mer enn de tilmålte fem minuttene hos NRK i pressesonen og pratet åpent om at det er deler av denne sesongen som har plaget ham. Da hadde han først måttet konstatere at han var nesten minuttet bak vinner Iivo Niskanen i mål.

Det var litt mindre opp til Aleksandr Bolsjunov og Hans Christer Holund som utgjorde resten av pallen i solskinnet i Finland.

Han føler han har gjort alt riktig i uken som har vært siden Ski Tour 2020 ble avsluttet i Trondheim søndag for en uke siden. Kroppen var frisk, rask og fungerte greit. Han hadde ingenting å skylde på i Lahti, sier han.

«Ikke godt nok»

Åttendeplassen er ikke et spesielt oppsiktsvekkende resultat til ham å være i et distanserenn. Men Klæbo var overraskende selvransakende, selv når NRK påpekte at han tross alt har lagt bak seg nok en god sesong. Åtte individuelle verdenscupseire – og klart best av de norske totalt sett i de tre tourene som har vært på programmet.

Klæbo konstaterer at det er i sjiktet rundt nummer åtte han har vært i hele år, og mener avstanden opp til Niskanen egentlig er ett minutt for mye. Basert på det som var ambisjonen og drømmen, så er det ikke godt nok, sier han.

SKAL EVALUERE: Johannes Høsflot Klæbo og morfar Kåre Høsflot, her under Tour de Ski forrige sesong. Foto: Terje Pedersen

– Må finne riktig måte

Derfor har han og morfar Kåre Høsflot allerede nå diskutert hva de skal gjøre av grep inn mot neste sesong.

Han bruker den inneværende sesongen som et eksempel. Klæbo mener han har trent det han skal sommer og høst, hatt færre sykedager og dårlige dager. I motsetning til i fjor. Da så ting helt annerledes ut. Oppkjøringen til VM-sesongen 2019 ble amputert av både sykdom, skade og dermed mindre trening.

– Men så kommer jeg til vinteren i år, og så er det dårligere... Vi må se på totalen på ting. Jeg må finne riktig måte å trene på for å gå fortest mulig, sier han og gjentar at han må finne tilbake til gnisten der han gjør alt riktig – og bekrefter at han i perioder har manglet både den og gleden.

HAR VÆRT STERK: Johannes Høsflot Klæbo, her sammen med Federico Pellegrino og Renaud Jay etter sprinten i Åre under Ski Tour 2020. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Jeg savner leken

– Er det treningsopplegget det går på?

– Jeg har ikke dratt noen konklusjon på det ennå, men vi har begynt å stille spørsmål på hva vi har gjort bra og mindre bra.

– Føles det for mye som du er «på jobb»?

– Det er feil å si at det er for mye jobb også. For det er jo jobben min. Men står du opp hver eneste dag og gleder deg til jobb, da presterer du ditt beste. Det har kanskje vært sånn en periode at det ikke har vært sånn.

– Da må du lete, finne tilbake til gnisten og at det artigste du vet å stå opp og trene. Jeg savner leken i det, for å bruke et sånt ord.

PS: Søndag skal de norske langrennsstjernene ut i stafett i Lahti. Først ut er damene. Der stiller Tiril Udnes Weng, Ingvild Flugstad Østberg, Therese Johaug og Heidi Weng - i den rekkefølgen - for Norge. Den ser du på NRK 1 eller NRK.no fra klokken 10:05. Klokken 11:25 er det herrenes tur der Pål Golberg, Hans Christer Holund, Sjur Røthe og Klæbo stiller på startstreken.