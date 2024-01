Selvmål senket Ødegaards Arsenal - Liverpool videre i FA-cupen

Til tross for gigantiske sjanser til begge lag ble det bare to mål i FA-cupkampen mellom Arsenal og Liverpool. Liverpool tar seg videre etter et selvmål av Jakub Kiwior og en overtidsscoring signert Luis Diaz.

– Vi er inne i en tøff periode, men jeg likte måten vi startet kampen på i dag. Vi viste en helt annen versjon av oss selv, men igjen mangler det å få ballen i mål. Det blir litt kaotisk i 2. omgang. Vi må bli skarpere foran mål, sier Ødegaard til Viaplay.

– Vi skal snu dette, fortsatte kapteinen.

Arsenal-stopperen Kiwior stusset et frispark inn i eget nett og sendte Liverpool på god vei mot neste runde i FA-cupen. På overtid banket Luis Diaz inn spikeren i kista da han satte inn 2-0.

Seieren gjør at Jürgen Klopps menn er klare for cupens fjerde runde.

Men faktum at det bare ble to scoringer er smått utrolig. Begge lag skapte nemlig et hav av sjanser, og også Martin Ødegaard var svært nærme scoring. I 1. omgang hamret han ballen i tverrliggeren. Ved flere anledninger vartet også Liverpool-keeper Alisson opp med flere gode redninger.

Også Liverpool skapte mye og hadde en rekke store sjanser, og selv om det kunne blitt langt flere scoringer, var det Merseyside-klubben som var skarpest foran mål - og dermed avanserer i cupen.