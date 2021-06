Johannessen sikter mot OL-plass

Kristian Krogh Johannessen (26) kan sikre seg plass i Tokyo-OL. Avgjørelsen faller på Challenge-touren denne uken.

Nordmannen ligger for øyeblikket akkurat innenfor på rankinglisten over hvilke spillere som får sjansen i Tokyo-OL. Johannessen er nummer 60 og ligger per nå an til å slå følge med Viktor Hovland (8.-plass) til Tokyo. (NTB)