Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

38 minutter var spilt da kveldens første selvmål var et faktum. Roma-kaptein Daniele De Rossi fortvilet og tok seg til ansiktet etter å ha sendt ballen i en lekker bue forbi egen keeper.

Andrés Iniesta spilte ballen på tvers mot Lionel Messi, og De Rossi kastet seg inn for å bryte pasningen. I stedet endte han med å tuppe ballen i eget mål.

– Det er en regel som heter at du aldri skal takle mot eget mål. Men der er alternativet å slippe ballen til Messi. Da står det uansett 1–0, kommenterte Viasats kommentator Roar Stokke.

Like etter pause var det greske Kostas Manolas' tur. Han tuppet ballen i egen stolpe før han liggende innså at ballen traff ham igjen og trillet i mål. Dagens andre Roma-selvmål var et faktum.

– Kanskje vi har flyt, men vi har et par i stolpen som ikke går inn, poengterer Gerard Pique.

Fire selvmål på to dager

– De scorer to selvmål her, og har definitivt ikke vært heldige. De har vært maksimalt uheldige og har all grunn til å fortvile, kommenterte Viasats Roar Stokke.

Med målscorere som Lionel Messi og Luis Suárez rundt seg, gjorde Roma det enda vanskeligere for seg selv. Pussig nok nøyaktig slik Sevilla ødela for seg selv i gårsdagens mesterligakamp.

Både Jesus Navas og Sergio Escudero satte ballen i eget nett mot Bayern München. Sistnevntes mål ble tilkjent Thiago Alcântara, selv om Escudero nærmest tuppet ballen forbi egen keeper.

FORTVILET: Sergio Escudero og keeper David Soria etter Sevillas andre selvmål tirsdag. Foto: Miguel Morenatti / AP

Fem selvmål

Lionel Messi er Barcelonas toppscorer i mesterligaen med seks scoringer så langt denne sesongen. Men hele fem av Barcelonas mål i mesterligaen denne sesongen har vært selvmål.

Ved siden av de to mot Roma har Sporting Lisboa scoret to selvmål ved Sebastián Coates og Jeremy Mathieu. Olympiakos-spiller Dimitrios Nikolaou har også scoret for Barcelona i år.

– Det skjer forbløffende ofte, men Barcelona er ofte inne i motstanderens 16-meter, sier Viasat-ekspert Petter Veland.

SELVMÅL: I gruppespillet scoret Jeremy Mathieu selvmål for Sporting Lisboa. Det er et av totalt fem selvmål Barcelona har fått med seg i mesterligaen denne sesongen. Foto: Manu Fernandez / AP

Midtstopper på topp

Like etter Romas andre selvmål sto det 3–0. Gerard Pique fikk stå helt alene i boksen og trillet enkelt inn dagens tredje Barcelona-scoring. Det så lenge ut til å bli sluttresultatet, men Edin Dzeko satte dagens første Roma-mål i riktig kasse med en skikkelig goalgetter-scoring like før slutt.

Måltjuven Luis Suárez ville ikke være dårligere, så han svarte med å hamre inn 4–1 nesten umiddelbart etterpå. Det ble også sluttresultatet.