Norges OL-motstandere ikke klare

De norske håndballgutta er toppseedet før OL-turneringen i Tokyo, men ikke sikret plass i en «drømmegruppe».

Bakgrunnen for uklarhetene er at flere TV-rettighetshavere de siste dagene har meldt om to allerede «klare» OL-grupper, men dette medfører ikke riktighet.

Sent søndag gikk Det internasjonale håndballforbundet (IHF) ut med de seks offisielle seedingsnivåene som skal benyttes i forbindelse med trekningen.

Her er Norge på topp sammen med Danmark, og et møte mellom disse to lagene kan derfor ikke komme tidligere enn før i en eventuell kvartfinale.