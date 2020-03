Han var fornøyd med at han ikke fikk trøbbel med ryggen igjen under femmila i nasjonalanlegget søndag. Men han forteller at han var prisgitt at det gikk sakte underveis.

Det gjorde at han fikk varmet opp en tidligere vond rygg godt. Tempoet gjorde at han klarte å henge med lenge, sier han. Det ble til slutt en 12. plass. Litt over minuttet bak Aleksandr Bolsjunonov som vant. Men langt unna «Sundby-standard».

– Det er bare dette jeg har å gå med for øyeblikket, erkjenner han.

Før han legger til:

– Det er bare å erkjenne at det blir en helvetes jobb fram mot neste år...

Ryggtrøbbel på ryggtrøbbel

Under den nasjonale åpningen på Beitostølen endte han opp med å bryte ett løp. Bekymringen var stor. Men da han var tilbake med en sterk femteplass under tremila med skibytte på Lillehammer i desember, tenkte nok de aller fleste at det var på vei til å snu for Sundby.

Men én uke senere brøt han i Davos sitt andre løp denne sesongen på grunn av ryggtrøbbel.

Derfor var spenningen stor da Sundby var med i sitt første skirenn for 2020 under prøve-VM i Oberstdorf. Der ble han nummer fire – og overrasket – igjen.

Deretter har resultatene vært på det jevne, men han brøt Ski Tour 2020 også på grunn av ryggtrøbbel. I Holmenkollen søndag gikk han sitt siste verdenscuprenn denne sesongen. 35-åringen drar ikke videre til Canada. Han går i stedet Birken.

BRØT - IGJEN: Martin Johnsrud Sundby, her etter langløpet i Meråker under Ski Tour 2020. Etter dette løpet dro han hjem for å pleie en vond rygg. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Innrømmer: Har vært for sløv etter VM

Men han har begynt å tenke på VM i Oberstdorf allerede nå. Han vet ikke nøyaktig hvor mange treningstimer som skal til det snaue året frem til mesterskapet.

– Men jeg må legge alt til side i 365 dager og håpe at det sørger for at jeg blir kvitt disse problemene. Denne vinteren har jeg bare hoppet fra skanse til skanse hele veien. Plutselig to uker på sofaen, så visste jeg ikke om det var prolaps eller ikke. Det har bare vært rot hele sesongen.

– Jeg prøver å komme meg fra renn til renn, og det nytter ikke hvis jeg skal være med og kjempe mot de gutta som er helt i toppen her. Jeg vet ikke hva det er et resultat av, og jeg får bare anta at det er et resultat av et års sløvhet etter Seefeld.

På spørsmål fra en i pressesonen om han ble sløv etter bronse på tremil, stafettgull og ikke minst sitt første individuelle gull på 15 kilometer klassisk, svarer Sundby slik:

– Jeg må konkludere med det for å kunne innstille meg på jobben som skal gjøres nå, som i hvert fall ikke skal handle noe om sløvhet.

ALLROUNDTRENER: Eirik Myhr Nossum, her avbildet tidligere denne sesongen. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Ikke bra nok

Allroundtrener Eirik Myhr Nossum konkluderer som Sundby: Sesongen til veteranen har vært for dårlig. Han også ser at det er en resultatrekke som mangler mange høydepunkter.

– Men som regjerende verdensmester, så er det ikke bra. Man kan opphøye en fjerdeplass i Oberstdorf og en andreplass i NM. Men fra hans ståsted er det ikke bra nok, så er det oppsummerer sesongen hans.

På spørsmål om hvordan han betrakter Sundbys utspill om «sløvhet», svarer Nossum at det er lettere å svare generelt på det.

– I toppidrett er det marginene som skiller de som lykkes til de som mislykkes. Den sulten, det jaget, det å være målrettet, hvis du er én prosent «off» på det, så får det ganske store konsekvenser.

– Det visste vi før denne sesongen også etter tre mesterskapssesonger på rad. At man ubevisst kanskje ikke klarer å gjøre absolutt alt optimalt med tanke på kropp og hode. Det gjelder ikke bare Martin, men også andre kan slite med det.

SER FREM MOT NY SESONG: Martin Johnsrud Sundby, her under femmila i Holmenkollen søndag. Foto: Vidar Ruud

– En «helsikkes» jobb å gjøre

Sundby påpeker at det er en forskjell på innsats og sløvhet. For innsatsen har vært god.

– Men det er umulig å klare å måle hvor mentalt til stede man er til enhver tid og hvor mye man pirker. Jeg var mye lugnere og roligere og mer avslappa forrige vår, og det kan hende det ikke er bra for meg.

– Det kan hende jeg må være dritstressa og urolig og ikke trives med situasjonen for å forstå at jeg må jobbe for å bli bedre hver eneste dag. I tillegg har disse ryggproblemene satt ordentlige kjepper i hjulene for meg denne sesongen. Per nå er jeg ikke god nok, og da har vi en «helsikkes» jobb å gjøre.

«Krise» om ikke siste VM er bra

Bolsjunov har vært mannen å slå denne sesongen. Han er trolig det neste år også. Lista ligger skyhøyt for norske distanseløpere. Sundby sier han ikke kan gjøre noe med russeren og at dersom han er på sitt beste så får man se hva det holder til.

– Men jeg har ikke vært i nærheten av mitt beste sesongen, og det er dritfrustrerende. Og greit, dette har vært… kall det et mellomår, det har ikke vært noe mesterskap, og sånn sett ikke verdens undergang at ting ikke har gått helt perfekt.

– Men neste år er det mitt siste VM, og da er det krise hvis ikke det er bra. Jeg har ikke noe annet å gjøre enn å ta meg sammen, sier Sundby.

Allroundtrener Nossum er også klar på at Sundbys ryggproblemer ikke er noe som lar seg fikse med et knips. Han må ha behandling, men også et program som sørger for at den vedlikeholdes kontinuerlig.

– Vi kan ikke bare jobbe den opp til et akseptabelt nivå og så stoppe. Da vil han få det igjen neste år. Det må ligge i alt av treningsarbeid, sier han.