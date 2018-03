– Jeg har aldri vunnet skøytefemmil i Holmenkollen, det hadde vært supergøy å ta den, sier Sundby på pressekonferansen dagen før årets folkefest i Nordmarka.

Han har vunnet Kollen-femmila de to siste årene, begge gangene i klassisk. Å klare det også i skøyting, er en stor motivasjon i seg selv.

Og kanskje passer det bra at årets femmil er i skøyting. For i likhet med mange av sine kolleger på det norske landslaget har Sundby vært bedre i skøyting enn i klassisk denne sesongen.

– Sløvhet

Ingen nordmenn klarte å henge med da Iivo Niskanen klinket til i klassisk på OL-femmila i Pyeongchang. Det var heller ingen nordmenn på pallen på den klassiske 15-kilometeren i Lahti sist helg.

– For min egen del har jeg vært håpløs i klassisk i år, det beste jeg har er en tredjeplass. Det gidder jeg ikke et år til, så jeg har en jobb å gjøre, erkjenner Sundby på spørsmål fra NTB.

Han legger ikke skjul på at det har skapt hodebry å finne årsaken.

– Det har jeg brukt mye tid på å fundere over den siste uka og siden OL. Vi har ikke fulgt med i timen, virker det som, og så vet jeg ikke helt grunnen til det. For min egen del må det være sløvhet som er grunnen, og jeg blir veldig motivert for å endre det til neste år, sier Sundby.

SELVKRITISK: Til tross for OL-gull i stafett og lagsprint er ikke Martin Johnsrud Sundby fornøyd med sesongen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Skal til bunns

Han tror ikke for mye fokus på staking og for lite fokus på diagonalgang er forklaringen.

– Jeg gikk bak Aleksej Poltoranin et par runder i Lahti. Det var i de lette partiene i staking han gikk virkelig fort. Vi skal dykke til bunns i det, det er min oppgave framover, det er 15 km klassisk neste år i VM, fastslår Sundby.

For hans egen del kan deler av forklaringen også være at han ikke har nådd opp på sitt høyeste nivå så langt i vinter. Det innrømmer han uten å blunke.

– Jeg har hatt en mye dårligere sesong enn jeg har hatt de to siste årene. Jeg har ikke fysisk klart å komme på det nivået jeg har vært tidligere, erkjenner han.

Én seier

Derfor står han bare med én verdenscupseier i år, for beste etappetid opp monsterbakken i Val di Fiemme.

Lite å skryte av for en mann som har vunnet 30 verdenscuprenn i sin karriere.

En seier i Holmenkollen er ikke nok til å redde sesongen, konstaterer han.

Men det vil være en stor fjær i hatten i en ellers skuffende verdenscupsesong – der han tross alt ligger an til å ende på en andreplass sammenlagt.