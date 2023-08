Britiske Andrew Musgrave og Astrid Øyre Slind vant hver sin klasse i Blink Classics, det 50 kilometer lange rulleskirennet i Blinkfestivalen torsdag kveld.

Men mest oppsiktsvekkende var det kanskje at Petter Northug (37) viste at han virkelig mener alvor med sin langløpssatsing.

Northug ble nemlig nummer tre, men etter å ha tapt spurten om andreplassen mot franske Thomas Joly.

Det var han mildt sagt lite fornøyd med.

STAKER PÅ: Petter Northug slet i Lysebotn Opp onsdag, men viste seg fram i flatere terreng torsdag. Foto: NTB

– Gjør en gigantisk feil

– Helt elendig. Besteforeldrene mine vrir seg i grava. Jeg blir så forbanna, sier han til NRK, mens han rister på hodet.

Så forklarer han:

– Jeg tok føring altfor tidlig på oppløpet. Jeg tok vind altfor tidlig, og da kommer det en på oppløpet og slår meg. En pinlig seanse med Northug-navnet der.

Northug mener han burde visst bedre.

– Jeg har sittet og sett på Tour de France i hele sommer og snakket om spurt og opptrekk, og så gjør jeg en gigantisk feil selv. Det er rett og slett bare å beklage til alle mine fans og mine nærmeste, sier han selvironisk, før han slenger et stikk til konkurrentene.

Stikk til konkurrentene

– Jeg mener jo at de fleste bør slå en treig 40-åring med under 50 i O2, som er mosjonist. Slår du ikke meg, har du ingenting her å gjøre, sier han.

– Det var fantastisk, mot en legende. Det er en drøm for meg. Utrolig, sier Thomas Joly, som altså var en av to som klarte å slå Northug.

Vinner Andrew Musgrave var drøyt 25 sekunder foran de to som gjorde opp om de andre plassene på pallen.

Se intervjuet med Northug:

Northug etter tredjeplass på langløpet Du trenger javascript for å se video.

Klar beskjed til Halfvarsson

Svenke Calle Halfvarsson var blant dem som måtte se seg slått av Northug i spurten, etter selv å ha brukket en stav.

– Det var vel ingen høy odds på det, sier Northug om det som skjedde, og bekrefter at han bedrev verbal krigføring mot sin gamle rival mot slutten

– Jeg tror Calle fikk «vibes» fra stafetten i 2015, og da låser det seg i skuldrene hans. Da har han lite å gi. Jeg så mange var skremt. Jeg hadde helt full kontroll og ga ham noen gloser underveis også, sier Northug, som er glad for å kunne kjempe mot nettopp Halfvarsson igjen.

– Forskjellen på nå og da er at vi nesten er bestevenner, venner på snapchat og jeg følger familielivet hans borti Sverige, smiler Northug.

IMPONERT: Simen Hegstad Krüger. Foto: NTB

Calle Halfvarsson er imponert.

– Han virker sterk, og jeg vet han trener mye. Så hvis Petter våkner til liv, tror jeg dette med langløp kan passe ham bra, sier han.

Halfvarsson er ikke alene.

– Jeg så han kom i høy fart, og da måtte jeg bare skygge banen. Han er tilbake, det blir skummelt framover. Man må ha bra kapasitet for å være med, og det har han jo, så det virker om han mener alvor, sier kongen fra vinterens VM i Planica, Simen Hegstad Krüger.

– Ikke laget for å være utenfor pallen

At Northug står for showet og de kjappeste replikkene, betyr på ingen måte at han er med som klovn. I sin første sesong i Ski Classics sist vinter, klarte han ikke å hamle opp med de beste.

– Det er et prosjekt som har holdt på i ett år og tre måneder for å komme hit. Det har vært mye hard jobbing og en kropp som har trengt mye tid på å tåle så mye trening igjen. Og det er artig å være med i toppen, hodet mitt er ikke laget for å være utenfor pallen, dessverre, sier han.

Derfor er planen å være på pallen til vinteren.

– Ambisjonen er å kjempe om seier i enkeltrenn. Det er målet. Det er derfor jeg trener og gjør den jobben jeg gjør nå, så håper jeg at jeg setter meg selv i den posisjonen i løpet av sesongen en gang. I fjor var det altfor lite trening og for dårlig kapasitet, og i år håper jeg å få løftet det såpass at jeg kan kjempe om seier, sier han.

Spurtnederlaget i Blink Classics gjør ham bare enda mer motivert.

– Ja, dette gjorde meg forbanna motivert, så det skal jeg love deg, sier han til NRK.