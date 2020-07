Selv ikke Børven klarte å skyte Rosenborg til hjemmeseier

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

24. juni scoret Børven tre ganger da Odd slo Vålerenga 4-1. Med et nødskrik rakk eliteseriens toppscorer å bli spillerklar for Rosenborg før trønderne møtte Vålerenga onsdag kveld.

Men 28-åringen klarte ikke å utrette mirakler.

Kampen endte 1-1, og dermed står Rosenborg med tre hjemmekamper uten seier denne sesongen.

Børven ankom Trondheim tirsdag. Selv med seks scoringer fra før i årets sesong, ble 28-åringen plassert på benken for Rosenborg.

– Det var godt å få det unnagjort, det var litt hektisk i går, så det var godt å få spilt kampen. Så kan jeg roe ned litt og komme meg på plass, sa Børven til NRK etter kampen.

– Hvor mye tid fikk du med gutta før kampen i dag?

– Det var kampmøte kvart på fem, det var første gang jeg hilste på dem. Så var det kamp-mat, etter det ble noen værende og noen reiste hjem, så det var ikke så mange dype samtaler før jeg entret matta, erkjenner han.

Tok ledelsen

Fra benken så han at Marius Lundemo sendte trønderne i føringen med et strålende langskudd etter 20 minutter. Men Vålerenga var med på notene, og særlig etter pause skapte de alvorlige problemer for Rosenborg.

Rosenborg spilte uavgjort mot Vålerenga. Dermed har de spilt tre hjemmekamper uten seier denne sesongen. Foto: Ole Martin Wold / Ole Martin Wold

Da Børven fikk sin debut etter 62 minutters spill, ledet riktignok RBK fortsatt 1-0. Men elleve minutter før full tid satte Ivan Näsberg inn en fult fortjent utlikning.

– Det er alltid deilig å ta poeng herfra. Det er ikke alltid vi gjør det, sier Näsberg til Eurosport etter kampen.

Børven kom aldri til de store målsjansene og endte altså målløs i debuten.

Rosenborg har fått en dårlig start på årets sesong. Det førte blant annet til at Eirik Horneland gikk av som trener og Trond Henriksen tok over roret som hovedtrener.

Etter at Henriksen tok over tok trønderne en etterlengtet seier mot Brann på bortebane. Kveldens kamp hjemme mot Vålerenga var deres tredje hjemmekamp denne sesongen uten seier.