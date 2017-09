Selnæs: – Jeg kan heller bruke sinnet på det jeg får gjort noe med

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Trønderen er igjen spilleklar mot Tyskland etter å ha blitt utestengt i fire kvalik-kamper for gloser mot dommeren i spillertunnellen i Aserbajdsjan.

Selv om 23-åringen la seg flat for ordvalget, mener både han og fotballforbundet at straffen var urimelig.

Det var likevel ikke første gang Selnæs havnet i dommerboken for protester. I 2015, i hans siste Rosenborg-sesong, ble munnbruken et tema etter flere gule kort gjennom vårsesongen.

– Noen ganger har det gått over stokk og stein

I St. Étienne har det imidlertid ikke vært et problem.

VM I SIKTE: Tyskland og landslagssjef Joachim Löw står med sju strake seire i VM-kvaliken. Foto: DAVID W CERNY / Reuters

– Det er ingen tvil om at jeg har vært en vinnerskalle, det ville jeg ikke byttet bort med noe. Det er derfor jeg har kommet så langt, jeg hater å tape og gjør alt for å vinne. Noen ganger har det gått over stokk og stein, men bortsett fra den episoden (i Baku) så har jeg vel ikke pådratt meg et gult kort for kjeftbruk siden våren 2015, så det er en stund siden, sier Selnæs til NRK.

– Har du lært deg teknikker?

– Nei, jeg driver ikke med noe spesielt, men jeg er kanskje blitt litt smartere på å rette fokus mot andre ting, så jeg kan heller bruke sinnet på det jeg får gjort noe med. Neste duell, for eksempel, sier 23-åringen.

Skuffet over alt annet enn Norge-bombe

Mandag kveld venter en av de vanskeligste oppgavene for hvilket som helst lag: regjerende verdensmester Tyskland på bortebane.

60.000 tyskere forventer en parademarsj for hjemmelaget. Hvis Nord-Irland samtidig avgir poeng mot Tsjekkia, er «Die Mannschaft» allerede VM-klare.

– Jeg er selvsagt interessert i Norge, men med all respekt, så får motstanderen en begrenset interesse fra meg. Jeg vil ikke miste søvn over hvilke variasjoner Norge stiller med, sier Tyskland-sjef Joachim Löw til NRK.

– Det blir ikke mye tøffere, enkelt og greit. Det er verdens beste landslag på bortebane. Alle skjønner vi må ha en maksdag. Men vi kommer for å få med oss noe. Alt annet enn uavgjort eller seier vil være en skuffelse for min del, sier Selnæs.

– Hva tilsier at Norge får med seg noe?

– Nesten ingenting tilsier det, men vi har hatt en sakte, men sikker progresjon. Vi er blitt bedre og bedre og har troen på å klare det, sier 23-åringen.