Bortebilletter til 3.-divisjonskamp koster 1200 kroner: – Patetisk

– Det er så langt unna fair play som det går an, sier leder i Bastionen (Lyns supportergruppe), Christian Falkenberg, til NRK.

For på siden som selger billettene til Lyns bortekamp mot Skeid 2 den 26. april, koster billettene for hjemmesupportere henholdsvis 50 kroner for barn og 150 kroner for voksne. Lyns supportere må ut med henholdsvis 800 og 1200 kroner for å se kampen fra borteseksjonen. Det reagerer supporterlederen kraftig på.

– Jeg skjønner ikke hva de vil oppnå. Skal de unngå at folk møter opp på kamp? Det er ingen som vil kjøpe billetter til den prisen, og det er synd. Lyn og Skeid er på vei opp, og må hjelpe hverandre i stedet for å holde på sånn, sier supporterleder Falkenberg.

Daglig leder i Skeid, Daniel Holmeide Strand, tar kritikken med knusende ro.

– Færre tilskuere til høyere pris gir mindre arbeid for oss og allikevel mer i kassa, sier Strand.

1200 KRONER: Dette er prisene til 3.-divisjonskampen neste tirsdag.

– Patetisk

Under billettprisene har Skeid også skrevet en liten melding.

«Buhu det er så dyrt», står det under barnebillettene.

«Våre gode fasiliteter, vektere og generelt hyggelige anlegg koster. Men penger har dere på vest, se på dette som litt u-hjelp. Koz», står det under voksenbillettene.

– Det viser seg at det ikke er spøk, så da vil jeg si at jeg er forundret, overrasket og litt sjokkert. Det er litt barnslig oppførsel, synes jeg. Det er greit å fyre litt opp, men dette blir patetisk, sier Falkenberg.

SUPPORTERLEDER: Christian Falkenberg i Bastionen. Foto: Leander Falkenberg

Han forteller at de nå vurderer å boikotte hele kampen.

– Det er synd med tanke på rammen, for vi reiser rundt hele Norge for å møte folk. Vi gjør en innsats for breddefotballen. Jeg synes denne holdningen fra Skeid er trist, sier Falkenberg.

Kommunikasjonsdirektør i Norges Fotballforbund, Gro Tvedt Anderssen, sier dette om prisingen:

– I Norge har vi ikke regulert prisene på billetter. Dette ordner klubbene seg imellom, en slik regulering har derfor ikke vært nødvendig. Samtidig minner vi om at fair play også gjelder publikum, vi registrerer at prisene for bortesupportere uken før er 50,- for barn og 100,- for voksne, sier Anderssen.

– Vil NFF foreta seg noe i denne saken?

– Klubbene har så langt håndtert dette på en god måte. Det er naturlig at klubbene i fellesskap tar opp dette som tema, svarer Anderssen.

– Sjekker ut dynamisk prising

Også daglig leder i Lyn, Bjørn Jønsberg, reagerer på Skeid.

– Det fremstår som en dårlig spøk. Det kan man ikke ta veldig seriøst. Vi har andre ting å fokusere på, med kamp i morgen. Deretter blir det å ta kontakt med Skeid på tirsdag, og høre hva de driver med, sier Jønsberg.

Han tror billettprisen vil endres før den tid.

– Jeg tviler på at styret og samarbeidspartnere kan godta dette. Det er ingen som støtter dette. Så jeg regner med at det ikke gjelder på kampdag, sier Jønsberg.

RIVALER: Skeid og Lyn er et klassisk oppgjør i norsk fotball. Her fra 1. runde i cupen i 2017, da Skeid vant 2–1. Foto: Vidar Ruud / NTB

Skeids daglige leder forklarer prisingen på denne måten:

– Vi sjekker ut dynamisk prising. Mot Lyn tester vi ut Veblen-effekten som innebærer at når prisen på en vare stiger, så stiger etterspørsel, som da gir en motsatt virkning enn man vanligvis tror. Det gjør seg særlig gjeldende i velstående segmenter, da de demonstrerer velstand ved å kunne kjøpe det andre ikke har råd til, sier daglig leder i Skeid, Daniel Holmeide Strand, til NRK.