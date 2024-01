Få nasjoner har stoltere tradisjoner i skiskyting enn Frankrike, men denne sesongen har lite fungert for landets herreløpere.

De står uten en eneste pallplass, og man må ned på 14. plass for å finne første franskmann i verdenscupen sammenlagt, Quentin Fillon Maillet. Dette er lagets dårligste sesongstart siden 1996/97-sesongen, opplyser lagets presseansvarlige.

Émilien Jacquelin har flere VM-gull på merittlisten, men er en nå en skygge av seg selv. På sprinten i Oberhof var han tydelig frustrert og irritert underveis i løpet, noe han ga uttrykk for overfor trenerne etter tre bom på siste skyting.

– Han ser ut som en utøver uten selvtillit. Hver gang han er ferdig med skytingen, ser han på treneren. Men det er han selv som skal trekke fra, det er hans jobb. Han kan ikke skylde på trenerne, sier NRKs ekspert Ola Lunde og legger til:

– Han gjør en altfor dårlig jobb, og hvis jeg var treneren hans, hadde han fått kjeft etter rennet.

EKSPERT: Ola Lunde er kritisk til Emilien Jacquelins innstilling og prestasjoner. Foto: Vidar Ruud / NRK

Opphetet krangel

Og kjeft ble det. Etter rennet observerte NRKs reporter at Jacquelin fikk en skyllebøtte fra den franske skytetreneren. De gestikulerte og diskuterte med hverandre før Jacquelin kom gående ut av utøverområdet.

Gjennom pressesonen ville han derimot ikke. Franskmannen gikk ut heller rett ut av stadion i stedet for å svare på spørsmål om motgangen.

DISKUSJON: Jacquelin og Frankrikes skytetrener etter rennet. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

I stedet ble det opp til trener Simon Fourcade å forklare hva i all verden som forårsaker Frankrikes svake resultater.

– Allerede mot slutten av forrige sesong var det ikke perfekt. Vi prøvde å trene godt gjennom sommeren og hadde store forventninger til sesongstarten, men dessverre gikk det ikke slik vi hadde håpet, sier Fourcade, som legger skylden på skyteformen.

– Det var for mange feil på standplass, og jeg tror vi mangler selvtillit der for øyeblikket. Vi har bare en treffprosent på 64 prosent for øyeblikket i dagens renn. Med slike resultater, kan vi ikke forvente mer, mener han.

TRENER: Simon Fourcade. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Fourcade fikk også spørsmål spesifikt om Jacquelin, som han mener må bygges opp steg for steg. Treneren er sikker på at stjerneutøveren har mer inne.

– Jeg har ikke sett hvordan Emilien var inne på standplass foreløpig, for jeg har ikke sett det i reprise. Jeg vil se på det. Takk til Ola for tipsene, sier Fourcade om meldingene fra NRKs ekspert.

– Må våkne opp

Etter en sesongstart preget av sykdom, har Sturla Holm Lægreid nå virkelig funnet formen. På sprinten i Oberhof ble det en sterk 2. plass.

Nordmannen er vant til heftige dueller mot franske storløpere, men har lagt merke til at de denne sesongen glimrer med sitt fravær.

– Det er ikke så mange franske i toppen nå som vi er vant til. Man kan stille seg spørsmål om hvorfor, men vi håper de også får det til å funke. Vi vil jo ha god konkurranse fra Frankrike også, sier Lægreid.

2. PLASS: I Oberhof var Sturla Holm Lægreid tilbake i storslag. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Han tror i likhet med Lunde og Fourcade at det er selvtilliten det er noe i veien med. Han har noen tips til Jacquelin for hvordan franskmannen igjen kan begynne å skyte gode ståendeserier.

– Du skal våkne opp hvis du får en bom og så justere. Hvis du ikke justerer etter den første bommen, da har du feil fokus og feil innstilling. Slik som vi skyter i det norske laget, så skyter vi på rytme og erfaring. Hvis det kommer en bom, så gjør vi noen feil. Da må vi våkne opp og ta revurderinger av forholdene, eller hvordan vi er i stilling, pust eller noe annet.

Frisk under utestengelsen

Mens det ble en fiaskodag for de franske, kunne Lægreid glise bredt etter rennet.

Han var svært langt nede etter å ha avfyrt et vådeskudd inne på utøverhotellet i Lenzerheide før jul.

Skiskytteren forklarte gråtkvalt NRK hva som hadde skjedd, før han reiste skuffet og trist hjem fra Sveits. I Oberhof var han tilbake i godt gammel slag, og forteller at utestengelsen etter vådeskuddet også førte til noe godt.

– Hvis jeg hadde gått på søndag hadde jeg ikke rukket legen, forteller han.

Etter lengre tids sykdom fikk han nemlig tid til å sjekke helsa ordentlig. Helt siden før sesongstarten har en lei infeksjon skapt trøbbel for skiskytteresset. Etter legebesøket ble han satt på en antibiotikakur.

– Man kan lure på hvordan denne verden henger sammen. For min egen del måtte jeg se fremover. Jeg visste ikke konsekvensene av det. Men jeg visste at jeg måtte få orden på lungene, som jeg har slitt med. Da fikk jeg tatt undersøkelsen og slappet av i juleferien, sier Lægreid og fortsetter:

– Man kan ikke la seg grave ned av de negative tingene som skjer. Jeg kunne fort dratt inn i julen, vært sur på meg selv og gitt opp. Men jeg er ikke en sånn type.

Fredagens renn var det første etter vådeskuddet. Lægreid fikk styggfort i sporet og kom seg unna med én bom på sprinten. På oppløpet kjempet han innbitt mot tiden til tyske Benedikt Doll, men måtte seg slått med 1,8 små sekunder.

2.-plassen var uansett en enorm opptur for nordmannen.

– Et virkelig mesterlig løp av Sturla Holm Lægreid. Jeg er nesten overrasket over at han bommer på den ståendeserien, hvor han var vært så enormt god. Men totalt sett et kjempeløp. Det klart beste langrennet av Sturla Holm Lægreid denne sesongen, sier NRKs ekspert Ola Lunde.

Lægreid får også ros av lagkamerat Tarjei Bø.

– Han er en veldig stabil utøver som fikk en skeiv start på sesongen, og nå er han der vi pleier å ha han. Han har kommet for å bli.

Helbom for Bø

De norske skiskytterherrene er totaldominerende i verdenscupen sammenlagt, med seks blant de syv beste.

Sprintcupen ledet Tarjei Bø før fredagens renn, og løypa i Oberhof ble beskrevet som ideell for stryningen. Med to bom endte han imidlertid på 7.-plass fredag.

– Jeg tror jeg bomma på hele skiva. Det kom vind fra høyre og jeg kjempet med vinden. Akkurat i det jeg trakk av kom det et vindkast og kasta meg ut. Vi hyller Lars Berger i dag, gliser Bø overfor NRK.

– Jeg tenkte at det er bra Ola Lunde ikke fikk det med seg live. Bom er bom, legger han til.

Men Lunde fikk det med seg, for han kommenterte rennet fra NRKs bygninger på Marienlyst i Oslo.

– Det er dårlig, men bom er bom, som Tarjei sa. Det er ikke imponerende å bomme på hele skiva, men sisteskuddet på stående har vært en utfordring for han gjennom hele karrieren, sier skiskyttereksperten.