Seks måneder til VM: NFF hevder de ikke vet årsaken til Hegerbergs landslagsnekt

– Jeg har ikke oversikt. Jeg har en god dialog med (Martin) Sjögren og laget, og en god dialog med Ada Hegerberg. Så må jeg forstå situasjonen, og hva som er avstanden, og som gjør at Ada Hegerberg ikke ønsker å være disponibel for landslaget, sier Klaveness til NRK.

Siden hun startet i jobben som elitedirektør i Norges Fotballforbund, har Klaveness sagt at hun vil bryte ned isfronten mellom forbundet og Hegerberg.

Dialogen mellom NFF og Hegerberg ligger nå på Klaveness sitt bord. Landslagssjef Martin Sjögren uttalte til NRK tirsdag at han ikke vil ta kontakt med Hegerberg før hun har endret sin innstilling.

Vil dra til Lyon

Nå vil Klaveness prøve å arrangere et møte i Lyon med Gullballen-vinneren.

– Jeg har hatt løpende kontakt med Ada, lenge før jeg fikk denne jobben. Det har jeg fortsatt med. Vi ønsker å ha dialog med Ada, og håper å få dratt ned til Lyon for å snakke med henne på et generelt grunnlag, og forstå situasjonen bedre, sier Klaveness.

VIL HA MØTE: Lise Klaveness ønsker å dra til Lyon for å møte Ada Hegerberg, men hun vet ikke når det blir praktisk mulig. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Elitedirektøren presiserer at Hegerberg-spørsmålet har stått på hennes agenda over lengre tid, og at mandagens Gullball-utdeling ikke er noen utløsende faktor.

– Hvorfor har dere da ikke kommet lenger?

– Det vet jeg ikke. Vi må få det til praktisk sett. Jeg vet at Ada ønsker å ha denne generelle dialogen, og vi har også hatt det per telefon. Så det er det praktiske som har styrt det.

Etter at Hegerberg mandag ble kåret til verdens beste fotballspiller, uttalte hun nok en gang at det må skje endringer innad i landslaget og forbundet før hun kan vurdere å komme tilbake.

«Det er uklart for NFF hvilke konkrete forhold Ada Hegerberg i dag sikter til som problematiske eller mener kan forbedres. Denne dialogen med Ada kan vi ikke føre gjennom media, men ha direkte oss imellom», skriver generalsekretær Pål Bjerketvedt i en SMS til NRK.

Hegerberg fortalte allerede høsten 2017 at hun har gjort ledelsen kjent med hennes synspunkter. Da hadde blant andre Bjerketvedt og fotballpresident Terje Svendsen hatt et møte med Hegerberg i Lyon.

Når NRK påpeker dette, svarer Bjerketvedt:

«NFF sier at det er vanskelig å vite hva hun mener når hun NÅ sier dette. Derfor er det vanskelig å kommentere problemstillingen. Forøvrig er jeg sikker på at Lise håndterer denne saken med de beste hensikter».

– Det hun uttaler nå følger jo i stor grad det hun sa i fjor høst? Hva er annerledes?

«Jeg har ingen ytterligere kommentarer», svarer Bjerketvedt.

Forholdet mellom Hegerberg og spillergruppen på landslaget har også vært betent. En uke etter at NRK kunne avsløre at landslagsspillerne forventet en beklagelse fra Hegerberg, slettet hun tidligere lagvenninner fra sosiale medier.

– Jeg har ikke hatt noen konkret dialog med laget rundt det, sier Klaveness om landslagets forventning.

Ikke første landslagsnekt

Det er langt ifra første gang en norsk kvinnelandslagsspiller sier nei til å ta på seg Norge-drakten. Klaveness har selv stått utenfor landslaget i to år fra 2007 til 2009 etter at hun takket nei til videre spill.

I 2008 stormet det også rundt kvinnelandslaget da fem spillere fra Røa sa nei til landslaget på grunn av manglende takhøyde.

LAGVENNINNER: Ada Hegerberg (t.v.) og Lene Mykjåland (t.h) var lagvenninner på landslaget. I 2008 valgte Mykjåland å takke nei til landslaget, ti år senere er Hegerberg i samme situasjon. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Jeg tror ikke det vil løse seg uten noen drastiske endringer. Jeg tror det må komme et nytt regime på plass, om det er nok vet jeg heller ikke, sier Lene Mykjåland, som var en av Røa-spillerne som sto utenfor landslaget i 2008, til NRK.

Sjögren uttalte tirsdag at det ikke er aktuelt for ham å ta kontakt før Hegerberg selv er motivert.

Mykjåland tror situasjonen er fastlåst.

– Når det gjelder landslagsledelsen, så tror jeg at de har sett at de kan prestere uten Ada. Så jeg tviler på at de ser verdien av å gjøre veldig store endringer for å få hun tilbake. Jeg tror begge parter bare sier seg fornøyd nå.