Sekkeløpet

De kaller det «the sack race» i England, et spill på ordet som betyr «sekk» og «sparken». Bildet er et sekkeløp mellom trenerne som sliter, hvor vinneren er den som får fyken først.

Nå er løpene flere enn noen gang. I fjor sommer hadde aldri flere enn 10 trenere fått sparken i én Premier League-sesong. Vi er nå oppe i 12, og det i starten av april.

Det er syv uker igjen. To trenere – Steve Cooper (Nottingham Forest) og David Moyes (West Ham) – kan fort bli nummer 13 og 14. Dette i en liga som har 20 lag.

Noen rister på hodet av en bransje som beskyldes for å ikke vite hva tålmodighet er, hvor eiere mister roen så fort det butter imot. Det har aldri vært mer populært å sparke trenere i Premier League. Men det finnes logiske grunner til at så mange bytter trenere nå.

Den fremste er at det ikke finnes noen kasteball.

TILLIT: Nottingham Forrest har valgt å beholde Steve Cooper, som har vært ryktet ut av klubben den siste tiden. Foto: CARL RECINE / Reuters

1) Rekordjevn bunnstrid

En kasteball er et lag som blir herset med av resten, med stø kurs mot nedrykk innen april. Det pleier å være en eller to av dem. Forrige sesong slet Norwich og Watford tungt, og året før visste Sheffield United og West Bromwich lenge at de var ferdige i det beste selskap.

Siden tre lag faller ned til Championship, fantes det bare én plass som resten måtte unngå i sluttspurten.

Nå er situasjonen snudd på hodet. På bunnen har Southampton 23 poeng på 29 kamper, som er mer enn det Norwich tok på 38 kamper i fjor. Deretter er det to poeng opp til Leicester. Så skiller det tre poeng mellom Bournemouth på 18. plass og Crystal Palace på 12. plass. Du kan altså være midt på tabellen og likevel kjempe for livet.

Hele ni lag kaver for å holde hodet over vannet.

Dette øker presset på eiere og trenere. Et nedrykk er ikke bare krise sportslig, men også økonomisk. Siden Premier League blir rikere hele tiden, er gapet ned til Championship enormt.

Et lag i Premier League får minst 100 millioner pund per sesong.

Et lag i Championship får maks rundt 10 millioner pund per sesong.

Så man skal være iskald for å beholde en fyr som taper helg etter helg. Blant de ni lagene som slåss for å overleve, har syv byttet trener. Unntakene er Forest og West Ham, hvor trenerne er de to klare favorittene til å vinne sekkeløpet.

BUNNSTRID: Southampton kjemper for å overleve. Foto: PAUL CHILDS / Reuters

2) Nye eiere som surrer

Et annet element er at noen klubber har fått nye eiere. I fjor ble Chelsea kjøpt av et konsortium med amerikaneren Todd Boehly i spissen, og Southampton ble tatt over av Sport Republic, et investorselskap finansiert av den serbiske mediemogulen Dragan Šolak.

Disse eierne vil tjene penger. De vil styrke laget, øke inntektene og heve verdien på klubben. Og så, en vakker dag, kan de selge den med fortjeneste.

Men ingen av dem har begynt særlig bra. Chelsea har brukt mer enn 600 millioner pund på spillere, og ligger på 11. plass, langt bak topp fire, som gir billett til den lukrative Mesterligaen. Southampton er sist.

De to klubbene er de eneste som har byttet trener to ganger denne sesongen. Chelsea kastet ut Thomas Tuchel i september og Graham Potter nå på søndag. Southampton sa adjø til Ralph Hasenhüttl i november og ansatte Nathan Jones, som måtte rydde kontoret tre måneder senere.

Det er ikke lett å ta over en fotballklubb. Ofte betaler treneren prisen.

CHELSEA-EIER: Todd Boehly. Foto: GLYN KIRK / AFP

3) Sportsdirektørene

For 15 år siden var det vanskeligere å bytte trener i England, fordi de var «managere» som bestemte alt. De sto bak taktikk, forhandlinger og spillerkjøp. Om du kastet ut en manager, måtte du begynne hele det sportslige prosjektet på nytt.

Denne modellen er nå utdatert. De fleste lag har en sportsdirektør med en visjon for hvordan laget skal spille. Ofte er det direktøren og eierne som bestemmer hvilke spillere de skal hente. Så er det trenerens jobb å få dem til å vinne.

Dette gjør at lag kan bytte trener uten å miste alt av kontinuitet. Om neste trener har en lignende spillestil, slipper klubben å bytte ut halve stallen. Når man i tillegg husker hvor mye spillere koster, og at man ikke kan kjøpe noen mellom januar og juni, så blir det mye lettere å bytte ut treneren.

4) Flere trenerbytter har fungert (i starten)

Det er vanskelig nok å beholde en trener som taper og taper. Det er enda verre om rivalene bytter sine trenere – og vinner.

Ikke alle nye trenere denne sesongen har lykkes. Den ene klare suksessen er Unai Emery, som har ført Aston Villa opp på syvendeplass. Men noen av de nye trenerne har begynt bra, og det kan være nok til å friste andre.

Faktisk har det dannet seg et mønster: Når en ny trener har vunnet sin første kamp, har

SPARKET: Ralph Hasenhüttl. Foto: BEN STANSALL / AFP

en annen klubb – tilfeldigvis? – sparket sin trener kort tid etter. Det finnes tre eksempler:

6. november – Aston Villa slår Manchester United under Unai Emery

7. november – Southampton sparker Ralph Hasenhüttl

4. februar – Everton slår Arsenal under Sean Dyche

6. februar – Leeds sparker Jesse Marsch

1. april – Crystal Palace slår Leicester under Roy Hodgson

2. april – Leicester sparker Brendan Rodgers

2. april – Chelsea sparker Graham Potter

Det pågående sekkeløpet står mellom Cooper og Moyes. Forest rykket opp i fjor og har brukt 160 millioner pund på nye spillere, ifølge nettsiden Transfermarkt. West Ham har vært i Premier League i 11 strake år. For begge vil nedrykk være krise.

De to lagene ligger over nedrykksstreken på målforskjell. Tirsdag tapte Forest 1–2 mot Leeds. Onsdag tapte West Ham 1–5 mot Newcastle.

For hvert tap rykker Cooper og Moyes nærmere målstreken. De vet, som alle andre, at det vanskeligste for en nervøs eier er å ikke gjøre noe som helst.