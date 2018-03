Sejersted vant NM i utfor

Adrian Smiseth Sejersted vant NM i utfor i Hafjell onsdag. OL-mesteren i utfor, Aksel Lund Svindal, endte på bronseplass 0,39 bak, mens Kjetil Jansrud tok NM-sølv 0,19 bak.

Henrik Kristoffersen endte på 20.-plass 2.60 sekunder bak. Kristoffersen kjører NM for å sikre seg FIS-poeng slik at han blir aktuell for fartsøvelser i verdenscupen neste sesong.

I kvinneklassen sikret Marte Berg Edseth seg NM-gullet.