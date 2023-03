Sejersted satt i lederstolen hele dagen, men etter hvert som både tåken og snøen ble tettere ble løpet til slutt avlyst.

Det skjer fordi verdenscupreglene krever at til og med startnummer 30 må kjøre for at løpet skal være tellende.

– På grunn av det nåværende været med urettferdige forhold for utøverne og med tanke på utøvernes sikkerhet har juryen bestemt seg for å avlyse dagens utfor, skriver Det internasjonal skiforbundet (FIS) i en pressemelding.

TV-bildene viste en desperat Adrian Smiseth Sejersted i lederstolen like før avlysningen, som spurte arrangøren:

– Blir det 30 løpere?

Det fikk han ikke annet svar på enn at de håpet det for hans del.

Like etter viste TV-bildene en avstemming på toppen, hvor utøverne ifølge Viaplays kommentatoren stemte mot å kjøre i den tåkete og snøfylte løypa.

Da ble også løpet avlyst like etter.

Mener avlysningen var korrekt

Dermed gikk Adrian Smiseth Sejersted glipp av karrierens aller første seier på øverste nivå.

KORREKT: Det mener Lars Elton Myhre om avlysningen. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

– Det må være fryktelig tungt. Det må være knusende når han gjør jobben og leverer et så godt løp. Han har vært gjennom mye og fikk endelig seieren. Det hadde vært så fortjent med en stang inn nå, sier NRKs alpinekspert Lars Elton Myhre.

Han mener likevel at det så ut som en korrekt avgjørelse å avlyse rennet grunnet den dramatiske endringen i forholdene.

– Det er ingen tvil om at det så veldig fornuftig ut å avlyse. Det har snødd mer og mer, og det var tåke, og det handler om løpernes sikkerhet. Kanskje de kunne gitt det mer tid, uten at jeg har sett værmeldingen, men det så ut som en fornuftig avgjørelse

Irritert Odermatt

– Jeg har sjeldent sett så mange toppløpere komme i mål og være så oppgitte, konkluderte Viaplays alpinekspert Marius Arnesen underveis i rennet.

Sikten ble stadig dårligere utover i rennet, og sørget for problemer for de som kjørte etter Sejersted.

– Det er helt klart litt dårligere sikt her oppe nå. Været endrer seg, mente Arnesen da storfavoritten Marco Odermatt satte utfor.

OPPGITT: Marco Odermatt. Foto: John Locher / AP

Sveitseren tapte nemlig enormt fra toppen, og var i mål milevis bak Sejersted. Da ristet han oppgitt på hodet og slo ut med armene, før han sendte et syrlig stikk inn i kamera.

– Herlig løp, sa han tilsynelatende oppgitt, og var over to sekunder bak Sejersted.

Like etter begynte snøen å lave ned, og sikret definitivt seieren for nordmannen.

Dro fordel av hendelse

Sejersted kan ha dratt fordel av en veldig spesiell hendelse tidlig i rennet. Etter kun syv løpere måtte rennet nemlig ta en pause i drøye ti minutter da en i bakkemannskapet falt midt i løypa.

Personen ble liggende en stund i bakken, og ble til slutt fraktet ut på båre.

– Det er tilfeldigheter av og til, som er med å avgjøre resultatlista, sa Arnesen med tanke på den situasjonen.

Ingen av de som kjørte etter pausen var i nærheten av Sejersted. Nærmest var faktisk Aleksander Aamodt Kilde, over halvannet sekund bak.