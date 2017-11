Seiret fredag - åttendeplass lørdag

Det var knyttet betydelig spenning til lørdagens 500 meter i nederlandske Thialf, etter at norske Håvard Lorentzen vant sin aller første verdenscupseier på distansen fredag.

Det var første gang Norge tok en seier på 500-meter på 15 år. Sist en nordmann stod på toppen av pallen på en 500-meter, var det Ådne Søndrål som stod der.

– Svak førstesving

Lørdag ble derimot et antiklimaks. Lorentzen gikk ut i siste par, og fikk en svak start og en svakere førstesving enn gulløpet dagen før.

– Det var ok. Førstesvingen preger resten av løpet, men det er ikke langt bak, sier han til NRK.

– Førsteplass i dag, åttende i dag. Fortell hvordan du opplever konkurransen.

– Nivået er vanvittig høyt. Det er en ti-femten løpere som kan vinne, alle sammen, og det gjør det ekstra gøy, sier han.

Langt unna pers

Lorentzen gikk i det tiende og siste paret sammen med tyske Nico Ihle, og han klokket inn til tiden 35,03. Det skilte 23 hundredeler opp til den canadiske vinneren Laurent Dubreuil, mens han var 18 hundredeler unna pallen.

Lorentzens personlige rekord er 34,43. Fredag gikk han på 34,69, og etterpå var han skuffet.

– Selvfølgelig. Jeg vil jo være på pallen hver eneste gang. Men det er høyt nivå, og jeg kan ikke vinne hver eneste gang.

Nå gleder han seg til 1000-meteren søndag, hans sterkeste distanse.

– Det er bare å gi gass, og håpe på en pallplass.

Fornøyd med comebacket

Også på 1500-meteren hadde Norge en sjanse på pallplass, men Sindre Henriksen ble beste nordmann på 6.-plass. 1.86 bak den russiske vinneren Denis Juskov.

Håvard Bøkko havnet på plassen bak Henriksen i comebacket på spesialdistansen - med tiden 1.46,42.

– Det var litt rotete, selv om man kanskje ikke ser det på TV. Tiden er bra, og jeg er fornøyd med å komme midt på treet i A-gruppa. Jeg kan sette godkjentstempel på meg selv. For noen måneder siden hadde jeg ikke trodd at jeg skulle gå her, så jeg klager ikke, forklarer Bøkko.

Sverre Lunde Pedersen fikk trøbbel på første runde, og måtte ta til takke med en skuffende 13.-plass.