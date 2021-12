Endte seierstørken og «mobbet» lagets store overraskelse

Mannen som har vunnet verdenscupen tre år på rad, hadde ikke vunnet på 17 renn. Men med to fulle hus og endelig bedre klaff i løypa, var Johannes Thingnes Bø tilbake på topp på sprinten i verdenscupen i Frankrike.

– Endelig. Det var på tide. Det betyr masse. Det beviser bare at du må være god for å vinne. Det har jeg ikke vært den siste tiden. I dag går jeg et offensivt løp fra et tidlig startnummer (10), sier han til NRK.

For selv om han tapte litt på sisterunden, tok han ledelsen i mål foran russiske Eduard Latypov.

– Tilbake til gammel storhet, kommenterte Lunde.

FULL KLAFF: Johannes Thingnes Bø kjempet ned alle 10 blinkene. Du trenger javascript for å se video. FULL KLAFF: Johannes Thingnes Bø kjempet ned alle 10 blinkene.

– Føles uvirkelig

Men om plassene bak skulle det likevel vise seg å bli svært spennende. Spesielt sett med norske øyne. For med sene startnumre, ble det to fulle hus både på Sturla Holm Lægreid og Filip Fjeld Andersen. Ut fra andre skyting var de på henholdsvis tredje og fjerdeplass.

I mål hadde de byttet plassering, og den 22 år gamle Geilo-løperen tok karrierens første pallplass i verdenscupen.

– Det føles litt uvirkelig. Helt sjukt. Det er en drøm som går i oppfyllelse, for man drømmer om pallen og å være på toppen. Jeg tror ikke det har sunket helt inn ennå, forteller han.

IMPONERTE: Filip Fjeld Andersen gjorde karrierens beste verdenscupløp. Du trenger javascript for å se video. IMPONERTE: Filip Fjeld Andersen gjorde karrierens beste verdenscupløp.

Fjeld Andersen vant IBU-cupen forrige sesong, og fikk gå første verdenscuphelg i Östersund. Til tross for gode plasseringer, gikk han IBU-cup helgen etter, og kjempet seg inn på laget til Hochfilzen og i Frankrike.

– Det er helt rått. Jeg fulgte med ham fra skifteboden, og så han fylte på liggende, gikk like fort som meg på andrerunden, en perfekt ståendeserie og kriget seg inn på pallen. Jeg er virkelig imponert, roser Thingnes Bø.

– Han er et unikt talent, som vi må ta godt vare på, sier han videre.

Vennlig «mobbing»

Rekruttløperen har kjempet seg til toppen via blant annet tre inngrep for hjerteflimmer. Fredagens seiersherre er blant dem som har inspirert ham, men han kommer likevel med et lite stikk.

– Han har satt en ny standard for skiskyting, ved å skyte fort og gå fort. Han har vært helt ekstrem og det har helt klart motivert, og delvis irritert – spesielt med tanke på det han gjør sommer og høst sammenlignet med oss andre, forteller Fjeld Andersen og gliser.

– Det er veldig kjekt å høre. Jeg kjenner meg igjen i Filip. Jeg var like gammel som ham da jeg kom på pallen og sa det samme om Emil, Tarjei og Ole Einar. Han skjønner at han må snakke positivt, så jeg trener mer med ham fremover. Han er en taktikker, svarer Thingnes Bø.

28-åringen fra Stryn innser at han er en av veteranene i laget, og følte det skiftet startet i fjor.

– Nå begynner jeg virkelig å føle på det. Vi har to fra rekruttlaget med oss her (Fjeld Andersen og Sivert Bakken), og du merker at det er litt utskifting. De prater om ting jeg aldri har hørt om før. Vi har ikke samme referanse på barne-tv og den biten fra vi var små, sier Thingnes Bø, og kommer med enda et eksempel.

– Tarjei La ut et bilde på Instagram i går med Sven Fischer og Laura Dahlmeier, og han visste ikke hvem Fischer var.

Dette bildet la Tarjei Bø ut på sin Instagram-profil torsdag. Foto: Instagram/Tarjei Bø

Fjeld Andersen ler.

– Til mitt forsvar tar jeg ham på navn men ikke ansikt!

Hadde troa

Den gode stemningen kom av flere grunner. Thingnes Bø har følt seg usikker på egen form denne sesongen, men fredag var det bare franske Emilien Jacquelin og Quentin Fillon Maillet som hadde bedre langrennstid.

– Jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg har kjent litt på kroppen at jeg er klar igjen. På hardøktene denne uka har jeg også kjent det, så på startstreken i dag så trodde jeg det kom til å gå bra, forklarer han.

– Totalt sett er det kjempeløp. Jeg tror jeg klarte å time kreftene bra, fortsetter Thingnes Bø, som nå har vunnet sju av ni løp i Annecy-Le Grand Bornand.