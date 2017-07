Seierstørken koster Kristoff millioner

Mandag var det hviledag i Tour de France, men nok en dag gikk uten at Kristoffs fremtid ble klarert.

– Nja ... Jeg er usikker. Det e samtaler, men foreløpig har jeg ikke signert.

Nordmannen sykler for Katjusja-Alpecin, og hadde håpet å spurte opp markedsverdien i løpet av touren. Slik har det ikke gått. Det nærmeste Kristoff har vært er en andreplass på den fjerde etappen.

Ellers står Kristoff med to fjerdeplasser og en femteplass hittil.

– Det har ikke gått helt som vi hadde håpet, men det kan fortsatt skje ting, melder Kristoff til NRK.

Nå har han en årslønn på drøye 15 millioner kroner. Etter tre år uten etappeseire i Tour de France har ikke markedsverdien akkurat blitt større.

Fra fastlønn til bonus

Det betyr at Kristoff kan gå over til en bonusbasert kontrakt der han får lønn etter prestasjon.

– Det kan fort skje. Jeg har ikke kjørt så bra de to siste årene, da er det mulig at lagene ser at jeg får betalt hvis jeg gjør det bra, sier Kristoff.

– Hvor mye er du villig til å gå ned?

– Jeg er villig til å gå ned det jeg må ned; jeg er rimelig sikker på at jeg går ned. Resultat er ferskvare. Når du ikke har gode resultater i det siste, er det de som blir husket.

Tre sjanser igjen

Marcel Kittel har gjort rent bord i massespurtene, mens det har gått tyngre for Kristoff. På tirsdag kommer den siste av tre sjanser som kan ende i en massespurt. Også fredagens etappe er flat nok for at spurterne kan henge med helt inn. Og selvsagt parademarsjen opp Champs-Élysées på søndag.

GRØNN KONGE: Marcel Kittel har vært overlegen hittil i touren. Foto: Peter Dejong / AP

– Hvordan skal du slå Marcel Kittel?

– Vi får håpe han roter seg langt bak ... Men uansett hvor han roter seg bort, så kommer han på slutten, det har han vist.

Men heller ikke Kittel har kontrakt neste år. Han har heller ikke bestemt seg.

– Jeg har ikke noe press på meg. Nå er ingenting klart, sier Kittel til NRK.