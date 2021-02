Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Nå forteller Riiber hvordan han hadde planlagt det, allerede før løpet hadde startet.

Perfekt disponert løp

– Det er en utrolig mestringsfølelse. Jeg disponerte løpet akkurat som jeg ville, sier Jarl Magnus Riiber til NRK etter seieren.

Nå har han 33 seire på de siste to og et halvt årene, på bare 45 forsøk.

Selv om finske Ilkka Herola lenge lå i front, visste Jarl Magnus Riiber at finnen aldri kunne hevde seg. Han hadde gulltaktikken klar og satte inn støtet på oppløpet.

– Jeg vet at han ikke har noen avslutningsferdigheter. Jeg følte at beina føltes bra og at jeg har en god avslutning. Jeg ventet på riktig øyeblikk og der åpnet døren seg inn på oppløpet. Da var det bare å gå for det, sier Riiber.

I front lå Herola lenge først, og Jens Lurås Oftebro bak sammen med Riiber. Tre stykk lå i front, før Riiber satte inn nådestøtet.

– For min del er det bedre med større gruppe. Jeg heiv meg først inn i den lengste bakken for å stoppe et mulig monsterangrep fra Herola. Han har en saftig langspurt, sier Riiber.

SATTE INN STØTET: Jarl Magnus Riiber knuste Herola på oppløpet. Foto: Matthias Schrader / AP

Likevel har det ikke vært bare gull og grønne skoger. Nervene før første VM-øvelse skapte problemer privat, som han mener hadde en innvirkning på at hoppdelen tidligere i dag ikke gikk helt som det skulle.

Han gikk ut som nummer tre på langrennsdelen, bak Watabe.

– Jeg sov dårlig i natt, var nervøs på trening i går og fryktelig nervøs før hoppet i dag også. Det har vært helt jævlig, sier Riiber.

– Bronse er som gull

Ekstra moro var det at Jens Lurås Oftebro tok tredjeplassen. Han var i lykkerus etter målgang. Dette er Oftebros første pallplass i VM, men det var selve hoppdelen tidligere i dag som han var aller mest fornøyd med.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Bronse er som gull for meg. Det er sjukt å få sin første pallplass på 90-metersbakke her i VM, sier han og fortsetter:

– Deilig å få det til etter en litt trå start på 2021.

PALLEN: Jarl Magnus Riiber og Jens Lurås Oftebro med gull og bronse. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Lagkamerat Jørgen Graabak er stolt og imponert over at han suste helt opp på pallen fredag.

– Jens gjør en fantastisk jobb. Jeg er så imponert og jeg så det i øynene på han før prøveomgangen i dag. Vi tok heisen sammen og jeg spurte om han var klar, og han sa han hadde vært klar siden Klingenthal. Det er skikkelig artig. Han er så god på å få ut det han er god for. Han er et lite forbilde på det, oppsummerer Graabak.

Oser kontroll og selvtillit

Jarl Magnus Riiber var tittelforsvarer på distansen, og var på skuddhold til et nytt VM-gull etter en over jevnt god hoppdel tidligere fredag.

Han lå rolig i båten, helt til siste sving inn på stadion. Da smatt han forbi finske Herola og kjørte inn til nok ett VM-gull.

NRKs ekspert Fredrik Aukland sammenlikner Riiber med langrennsløper Klæbo.

– Jeg synes det er veldig gøy å se Riiber fra toppen av den siste bakken. Han la seg bak og valgte en lengre kurve i den første svinge. Så drar han med seg fart inn i den siste kurven. Det er litt som å se Klæbo i går. Han begynner veldig tidlig å sette stor fart i den siste svingen som gjør at han drar med seg det inn på oppløpet og har et fortinn allerede der. Da er han suveren, analyserte NRKs langrennsekspert Aukland.

Tidligere kombinertløper, Magnus Moan, er voldsomt imponert over Riiber og den stabiliteten han utståler gang på gang.

– Den måten Jens håndterer situasjonen på er helt fantastisk. Alt klaffet, selv om det var litt under pari i bakken. Du ser Jarl jage hele tiden, og jakter det sporet det er mest fart i. Du ser han har vært i den situasjonen mange ganger før, sier Moan.

– Det er som å se Klæbo, sier Aukland.