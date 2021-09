Bodø/Glimt forbannet da dommeren annullerte seiersmålet: – Helt sjukt. Jeg gjør ikke en dritt.

Avviser Bråthen-forslag

Skihoppernes sportssjef Clas Brede Bråthen fhar fått beskjed om at styret i Norges Skiforbund sier nei til hoppkomiteens forslag til konfliktløsning.

TV 2 meldte nyheten først.



– Hoppgrenen synes å være satt under administrasjon av skistyret, sier advokat Marit Håvemoen til NRK.



Mandag hadde partene et møte, og tirsdag ble det kjent at hoppkomiteen hadde stilt seg bak et forslag til løsning på konflikten mellom Bråthen og skiforbundet. Bråthen selv hadde også godtatt kompromisset, men skistyret vender tommelen ned.



– Når hoppkomiteen vedtar at de støtter forslaget er det veldig overraskende at skistyret avviser det, sier Håvemoen.

Håvemoen sier det «kommer an på premissene» om Bråthen vil gå inn i nye forhandlinger.



– Akkurat nå er Bråthen på ferie med familien, og prøver å koble av etter en krevende periode. Det er klart at denne saken er en belastning både for han, og for familien. Han er veldig skuffet over at forslaget ble avvist. Han ønsker at fokuset skal være på idretten. Hoppgrenen står foran en viktig sesong med både OL og VM i skiflyging, sier Håvemoen til NRK.

I går leverte Bråthen en stevning mot Skiforbundet.