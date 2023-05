– Herre min hatt, for en spiller, og som han leverer her, sa en mektig imponert Viaplay-kommentator Joakim Mikkelsen da Hovland satte en imponerende birdieputt på det 14. hullet av søndagens avslutningsrunde i PGA-mesterskapet.

Med fire hull igjen var nordmannen i posisjon til å kunne ta sin første major-tittel.

To hull senere gikk drømmen i tusen knas. Hovland feilet stort da han skulle slå seg ut av en sandbunker, og røk på en dobbel bogey.

– Fytti rakker'n, Joakim, dette her var ikke bra, sa Viaplays golfekspert Espen Kofstad til sin kommentatorkollega, mens Hovland tok seg til hodet, synlig frustrert over sitt eget slag.

Hovland: – Ganske uheldig

I stedet var det Brooks Koepka som vant PGA-mesterskapet for tredje gang, mens Hovland og Scottie Scheffler delte andreplassen.

– Jeg syntes jeg klarte meg ganske bra i dag. Jeg er ganske uheldig på hull 16, men jeg føler likevel ikke at jeg ga det bort. Brooks spilte veldig bra golf i dag, senket mange putter og hadde mange fantastiske slag, og han fortjente å vinne, sier Hovland i et intervju vist på Viaplay.

Koepka soper med seg drøyt 34 millioner kroner for seieren, men Hovland reiser heller ikke tomhendt hjem fra New York. Han og Scheffler får nemlig også nesten 17 millioner hver for helgens innsats.

Ut med lederen

Hovland lå på en delt andreplass etter tre runder på den vanskelige Oak Hill-banen, fem slag under par. Han gikk ut på sisterunden sammen med ledende Brooks Koepka, som vant PGA-mesterskapet i 2018 og 2019, og som lå seks slag under par før siste dag.

Det startet brutalt for Hovland, da det første utslaget ikke bare havnet i «roughen», men også bak et tre. Men den norske stjernen reddet seg mesterlig inn, og gikk i likhet med Koepka det første hullet på par.

På det andre hullet spilte Hovland seg til en strålende birdiemulighet, men putten satt ikke. Det gjorde den for Koepka, og dermed var Norges mann to slag bak.

SUPERDUELL: Viktor Hovland ga superstjernen Brooks Koepka en real kamp. Foto: AFP

Og amerikaneren fosset videre med en ny birdie på det tredje hullet, et par tre-hull. Hovland måtte igjen nøye seg med par. Dermed var ledelsen oppe i tre slag for Koepka, men Hovland beholdt sin andreplass.

På hull fire ga Hovland seg selv en ny birdie-mulighet med et strålende innslag på greenen. Og denne gangen satt den. Samtidig gjorde Koepka sin tredje strake birdie, og dermed var det fortsatt tre slag opp til lederen for Hovland – som med sitt stabile spill likevel la kraftig press på rivalene som jaget bakfra.

Fuglekvitter og birdie

Kanskje var det fuglekvitringen på Oak Hill som satte Viktor Hovland i riktig stemning. For på det femte hullet leverte han en ny strålende birdieputt.

Samtidig fikk Koepkas birdie-rekke en foreløpig slutt, og dermed var Hovland bare to slag bak tet – og tre slag foran tre spillere som på dette tidspunktet delte tredjeplassen.

På det sjette hullet havne Koepkas utslag rett og slett i sivet, og det ble en lang diskusjon med dommerne om hvor ballen skulle droppes. Da de omsider ble enige, slo Koepka ballen trygt inn på greenen. Hovland hadde på sin side et strålende utslag, mens det andre slaget havnet i en sandbunker.

Puttingen løste Hovland best. Han berget par. Det gjorde ikke Koepka, som røk på en bogey – og bare ett slag skilte duellantene.

Hull sju endte med bogey for både Koepka og Hovland, hull åtte og ni med par for begge – uten at noen av dem luktet på birdier. Dermed var det ett slag som skilte etter halvgått sisterunde.

MYE Å GLEDE SEG OVER: Viktor Hovland leverte sin beste majorturnering – til nå. Foto: AP

Kant ut

Veien hjem til klubbhuset kunne fått en gnistrende start for Hovland, men en strålende putt for birdie var akkurat ikke strålende nok.

Ballen tok en kvart runde langs hullkanten, men det ble kant ut. For tredje hull på rad endte det med par Hovland, mens Koepka kom seg tilbake på birdiesporet og økte ledelsen til to slag.

På hull elleve spilte Koepka seg inn i skikkelig trøbbel da utslaget endte i «leppa» mellom sandbunkeren og gresset. Men på magisk vis spilte han seg godt inn på greenen med sitt andre slag på par tre-hullet. Nok en gang puttet Hovland meget bra for birdie, men igjen var det akkurat ikke bra nok.

Heldigvis for nordmannen ble det også bare nesten for Koepka på hans par-putt. Amerikaneren måtte ta en bogey, Hovland gikk på par og differansen var igjen nede i ett slag med sju hull igjen å spille.

Men allerede på hull 12 slo Koepka til med en strålende birdieputt rett i koppen. Hovlands putt var igjen akkurat ikke godt nok. Par på nordmannen betød to slags ledelse til Koepka. Og plutselig var Viktor Hovlands også bare ett slag foran en birdie-sankende Scottie Scheffler.

Iskald

På hull 13 hadde Hovland en birdie og to par på de tre første rundene, og utslaget på sisterunden havnet i roughen ute til høyre. Men han hentet seg raskt inn, og slo seg opp på greenen i kraftig motvind.

Samtidig, på hullet foran, fikk Scheffler nok en birdie, og gikk også opp til seks under par. Men nordmannen var tilsynelatende iskald og gikk opp til sju under par med en perfekt birdieputt. For Koepka ble det par, og dermed igjen bare ett slag foran Hovland.

Koepka vartet opp med et nærmest perfekt utslag på hull 14, men Hovland var ikke mye dårligere og viste frem nok en put av det perfekte slaget. Birdie til begge og henholdsvis ni og åtte under par.

Hull 15 endte med par for begge. Men på det 16. hullet havnet Hovland i alvorlig trøbbel.

MER I SIKTE: Viktor Hovland har tre seirer på PGA-touren og nærmer seg sin første major-triumf. Foto: AFP

Gamblet – og tapte

Utslaget havnet i en sandbunker. Og da han skulle slå seg ut av den, klinket han ballen inn i den såkalte «leppa». Han gamblet – og tapte.

Det endte med en dobbel bogey, to slag over par. Samtidig satte Koepka en ny birdie. Og med to hull igjen var Viktor Hovland plutselig ute av seierskampen, fire slag bak den suverene lederen. Samtidig snek også Scheffler seg forbi.

Hovland lot seg ikke knekke mentalt av tabben, og reddet par på nest siste hull. Før de siste hullet var han likevel nummer tre.

Der leverte Hovland en birdie, og dermed delte han andreplassen med Scheffler – og fikk sin beste major-plassering i karrieren.