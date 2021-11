Ingen av de norske klarte å hamle opp med franske Julia Simon under sesongåpningen på Sjusjøen. Dermed måtte Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff ta til takke med henholdsvis andre og tredjeplass på sprinten.

Tross alt et akseptabelt resultat, men dagen kunne ha blitt av det korte slaget for sistnevnte.

Bare sekunder før hun skulle i gang fikk hun nemlig uvante problemer med skia. Fjorårets verdensener måtte til slutt få hjelp med å få på seg skia.

– Det var vondt. Der kom divaen fram, sier Eckhoff lattermild etter målgang.

– Det var et vondt øyeblikk. Jeg slet med snø under skoa og det var jeg ikke helt vant til. Jeg har tross alt ikke vært mer enn en uke på ski, fortsetter hun lettere pinlig berørt.

– Mer nervøs enn før VM

Eckhoff kunne heller ikke skylde på nerver før start, men det var hun nesten alene om.

Ingrid Landmark Tandrevold gikk inn til en niendeplass på sprinten, og forteller at åpningsrennet ble et sjokk for kroppen.

– Jeg er alltid nervøs på sesongåpningen og etter mange måneders trening har man glemt litt hvordan det er å gå skirenn igjen. Det blir et lite sjokk for kropp og hode, forteller Tandrevold.

Hun påpeker at det er stor forskjell på konkurranser og trening, men sesongåpningen på Sjusjøen er det noe spesielt med.

– Jeg er alltid mer nervøs her enn jeg er i VM og på verdenscup. Da føler jeg det går mer av seg selv.

– Er ikke det litt rart?

– Det er veldig rart faktisk. Jeg er enig. Vi er mange som kjenner oss igjen i at på første renn for sesongen må man minne seg selv på hvorfor man driver med det her, forklarer Tandrevold.

Også dagens beste norske kvinne, Marte Olsbu Røiseland, forteller om en nervøs oppladning.

– Det var mye nerver. Det er litt uvant og nytt. Vi har ikke gått ordentlig konkurranse siden mars, så vi må litt inn i det. Å få unna de to løpene her tror jeg blir bra, sier Røiseland til NRK.

– Blir skummel

Både Røiseland og Eckhoff skjøt en bom, og hadde med det ikke sjans mot franske Simon som skjøt feilfritt. Så imponerende var Simon at NRKs eksperter ble bekymret før resten av sesongen.

FARLIG?: NRKs eksperter mener Simon blir skummel til vinteren. Foto: Geir Olsen / NTB

– Hun blir skummel til vinteren. Alle rapporter tyder på at hun blir farlig denne sesongen, sier NRK-ekspert Ola Lunde om dagens vinner.

– Det er greit å bli satt litt på plass i sesongåpningen. Simon gjør et knallsterkt løp. Hvis hun fortsetter i det sporet blir hun skummel inn mot OL, sier NRK-ekspert Synnøve Solemdal.

Selv mente den franske 25-åringen at hun hadde litt flaks.

– Jeg er glad for det, det er alltid fint å kjempe her. Marte var for rask i dag, jeg hadde flaks med at hun bomma et skudd, sier Simon til NRK.

En av de store overraskelsene i toppen var Ragnhild Femsteinevik, som ble nummer fem.

– Jeg er skikkelig fornøyd, en lettelse å få til det jeg har trent på i hele sommer, sier Femsteinevik til NRK.

For Ingrid Landmark Tandrevold var det en litt tyngre dag. Selv om hun kun bommet én gang, så gikk det for sakte i sporet. Det resulterte i en niendeplass i sesongåpningen.

Hilde Fenne, som hadde sitt comeback i skiskyttersirkuset lørdag, endte på 25.-plass.