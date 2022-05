Fristilsprinten under VM i Trondheim i 2025 er det store målet. Da nærmer Thomas Helland Larsen seg 27 år og håper å være på sitt aller beste som langrennssprinter.

Sitt enorme potensial viste han for første gang internasjonalt da han vant sprinten i ungdoms-OL i 2016. I vinter kom gjennombruddet på seniornivå da han ble nummer to i verdenscupen på Lillehammer, kun slått av Johannes Høsflot Klæbo. Under verdenscupen i Dresden vant han lagsprinten sammen med Even Northug.

Men da langrennslandslagene ble presentert mandag, var 24-åringens navn verken på elitelaget i sprint eller rekruttlandslaget.

KRITISK: Torgeir Bjørn. Foto: Terje Pedersen / NTB

Det får NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn til å reagere.

– Han og Even Northug er de som har pustet sprintlandslaget mest i nakken i vinter. Northug får, helt fortjent, plass på elitelaget i sprint. Mens Thomas Helland Larsen, som er nesten like god, står helt uten tilbud fra Skiforbundet. Det er veldig spesielt, sier Bjørn.

– Gjør veldig som de vil

Larsen bekrefter overfor NRK at han aldri hørte noe fra sprintlandslagstrener Arild Monsen.

– Jeg er ikke så veldig overrasket. Da jeg ikke engang ble tatt ut på nasjonal kvote til verdenscupen i Drammen, skjønte jeg at jeg ikke var aktuell, sier han.

Noen dager før uttaket kom det imidlertid en telefon fra rekruttlandslagstrener Torstein Drivenes.

– Han sa det ikke var plass, forteller Larsen.

FRUSTRERT: Thomas Helland Larsen. Foto: Snorre Tønset / Snorre Tønset/NRK

– Hva var begrunnelsen?

– Jeg fikk ingen begrunnelse. Det var enkelt og greit en beskjed om at jeg er rett utafor.

Det syntes Larsen var en overraskende beskjed å få.

– Jeg hadde trodd jeg skulle få tilbud om plass på rekruttlandslaget. Samtidig kjenner jeg meg igjen i uttaksprosessen. De gjør veldig som de vil, sier Thomas Helland Larsen til NRK.

Se Torstein Drivenes' forklaring på uttaket lenger ned i saken.

TIL TOPPS: Thomas Helland Larsen og Even Northug henviste landslagsduoen Håvard Solås Taugbøl og Sindre Bjørnestad Skar til andreplass i lagsprinten i Dresden. Foto: Daniel Schaefer / AP

– Motarbeidet

Det er nemlig ikke første gang han er uenig i landslagsledelsen vurderinger. Han var skuffet da han verken ble tatt ut eller fikk status som førstereserve til Tour de Ski. Dermed gikk også OL-toget.

Da han ikke engang fikk plass på nasjonal kvote til Drammen, la han ut et følelsesladet innlegg på Instagram. Der skrev han:

«Etter en lang sesong med sportslige oppturer og nedturer har jeg selv fått oppleve hvordan kulturen kommunikasjonen blant ledelsen i Norges Skiforbund har påvirket meg som utøver. Jeg har fått klar beskjed om å ikke lage noe «styr» ut av dette, men nå som flere modige utøvere har vært på banen med sin frustrasjon, ser jeg at det jeg opplever føyer seg inn i et mønster som ikke inviterer til verken kommunikasjon eller motivasjon.»

Etterpå gikk han ikke flere skirenn i vinter.

– Jeg fikk covid rett etter Lahti, som de andre. Da jeg ble frisk, var jeg mentalt ferdig med sesongen. Jeg var forsynt og lei. Det ble et voldsomt jag. Jeg føler at jeg ble motarbeidet, i tillegg til at jeg hadde en del sykdom. Mye føltes urettferdig. Så jeg trengte en lang ferie, sier Larsen.

Vurderte å legge opp

Det kunne faktisk ha endt med at han aldri kom tilbake som skiløper.

– Det var nære på at jeg la skiene på hylla 1. april. Da fant jeg på noe helt annet og tok meg jobb som snekker. Jeg var veldig usikker på hva jeg skulle gjøre 1. mai. Men nå er jeg gira på å gå på ski igjen, sier Team Norconsult-løperen.

– Tror du kritikken mot landslagsledelsen kan ha blitt brukt mot deg i landslagsuttaket?

– Sikkert. Jeg vet ikke. Det er så vanskelig å si. Jeg har jo prestert og ikke sagt noe, og likevel blitt urettferdig behandlet også, påpeker han.

OLYMPISK UNGDOMSMESTER: Thomas Helland Larsen tok gull i ungdoms-OL på Lillehammer i 2016 og drømmer om å gjøre det samme i ski-VM i Trondheim i 2025. Foto: HANDOUT / Reuters

Langrennssjef Espen Bjervig er imidlertid helt tydelig på at det ikke har hatt noe å si.

– Det avviser jeg på det sterkeste, ja. Det gjelder generelt på alt, sier Bjervig.

Han vil ikke kommentere enkeltuttak, men påpeker at det er en grundig prosess som ligger bak. Trenerne for de ulike landslagene kommer med sine innstillinger, de bearbeides av Bjervig – som så leverer en innstilling til langrennskomiteen i Norges Skiforbund.

– Vi tar ut utøvere som har toppresultater og utøvere med utviklingsmuligheter ut fra konkurranseplan og mesterskap kommende sesong, sier Bjervig til NRK.

– Litt for smal

Thomas Helland Larsen har sin klare styrke i sprint fristil. I kommende vinters VM i Planica går sprinten i klassisk. Men i VM i Trondheim to år senere er det sprint i fristil.

– Det er det jeg tenker på. Jeg regner med de tar ut et rekruttlag basert på det som skjer litt lenger fram i tid. Jeg føler jeg kommer til å heve meg og tror jeg hadde utviklet meg bedre på et landslag, sier han.

Det er også Torgeir Bjørns poeng.

– Han er en av de mest lovende sprinterne i skøytesprint vi har i Norge. Han ville blitt bedre av å matche seg mot Johannes Høsflot Klæbo og Erik Valnes på samlinger, påpeker NRKs langrennsekspert.

FANT IKKE PLASS: Rekruttlandslagstrener Torstein Drivenes. Foto: Terje Pedersen / NTB

Rekruttlandslagstrener Torstein Drivenes er heller ikke uenig i det.

– Han har jo en andreplass i verdenscupen, og ut fra det kunne han jo blitt diskutert for et elitelag i sprint også. Men vi er et rekruttlag og må se på helheten. Han blir litt for smal ettersom det kun er i sprint skøyting han har internasjonale resultater, sier Drivenes til NRK.

Han erkjenner at han gjerne skulle hatt 24-åringen med på laget.

– Det var to som gikk ut, og da hadde vi plass til to nye. Det var mange godt kvalifiserte utøvere, og han var blant dem. Han hadde ekstreme topprestasjoner, men det ble litt tynt i etterkant av det. Så i sum ble han rangert bak Lars Agnar Hjelmeset og Andreas Fjorden Ree, sier rekruttreneren.