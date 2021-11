Det er nå offisielt at Antonio Conte er klar for Tottenham.

Noe som er langt mer usikkert, er om Tottenham er klare for ham.

Den italienske treneren er like genial som han er krevende. Dette er en fyr som må vinne – hele tiden. Han kalte datteren sin Vittoria. Da han som spiller tapte Serie A-tittelen på sesongens siste dag i 2000, sov han ikke på fem netter.

Om Conte mislykkes, vil han kreve nye spillere helt til et trofé står i skapet.

Nå skal han jobbe for en klubb som ikke har vunnet ligaen siden 1961, med en kaotisk stall og mindre ressurser enn rivalene. Om styreleder Daniel Levy holder ham fornøyd, kan Spurs dra ut på eventyr.

Men de to har grunn til å være skeptiske til hverandre.

Ønsket Solskjærs jobb

Og det er de nok, om man ser på kontrakten Conte har skrevet under på. De fleste trenere signerer avtaler på mellom tre og fem år. Contes deal løper ut sommeren 2023, med opsjon på ett år til.

Altså har Levy kun forpliktet seg til 18 måneder.

Kanskje er det ikke så rart, når Conte ryktes å få 15 millioner pund i året.

En annen grunn er at Conte pleier å kreve et budsjett som Spurs neppe kan gi ham. I sommer trakk han seg fra forhandlinger med Spurs, visstnok fordi han var bekymret over rekrutteringen og den sportslige strategien.

Med andre ord: «Jeg kommer hit kun for å vinne. Vil dere gi meg midlene til å klare det?»

Conte har vunnet ligaen fem ganger de siste syv sesongene han har trent et klubblag. Foto: Ian Kington / AFP

Og det skal litt penger til. Conte pleier kun å trene lag som slåss om ligatittelen. Spurs havnet nylig på syvendeplass, 24 poeng unna toppen.

Men siden har Spurs ansatt Fabio Paratici, direktøren som jobbet med Conte i Juventus fra 2011 til 2014. Og Conte virket rastløs. Da Ole Gunnar Solskjær var nær sparken i Manchester United forrige uke, kom det fort ut at Conte ønsket jobben.

Nå er Conte i Spurs, hvor han vil kreve seier for enhver pris, både av spillerne og av styret.

Ulempen er at det kan føre til konflikt mellom ham og Levy.

Fordelen er at Conte er et geni.

Spis gress

Conte er treneren Levy trodde han fikk da han ansatte José Mourinho for to år siden: En karismatisk pragmatiker som alltid løfter troféer.

Conte har vunnet ligaen fem ganger de siste syv sesongene han har trent et klubblag: Med Juventus (2012, 2013, 2014), Chelsea (2017) og Inter (2021). Som taktiker er han på høyde med Thomas Tuchel og Pep Guardiola.

Offensivt driller han inn angrepsmønstre som brenner seg fast i spillernes hoder. Lagene til Conte kan spille sammen i blinde.

Hans taktiske variasjon er enorm. Conte, som har hentet inspirasjon fra Arrigo Sacchi og Louis van Gaal, kan både presse høyt og parkere bussen. De er dødelige på kontringer, men spiller seg ut bakfra.

På sidelinjen løper Conte nesten like mye som spillerne. Han peker, skriker og truer dem.

Conte er kjent som en svært engasjert trener. Foto: Alessandro Garofalo / Reuters

I garderoben er han en vandrende tordentale. Han kan kaste vannflasker i veggen og skjeller ut spillerne om han føler at noen slapper av.

Den spanske playmakeren Cesc Fàbregas – som har spilt for Mourinho og Guardiola – har sagt at Conte er den mest kravstore treneren han har hatt.

I Juventus krevde Conte at spillerne «spiste gress». Da han trente Italias landslag, ba han vingbackene om å løpe til de «spyttet blod».

Kravene er så store fordi Conte skal – og må – vinne.

Gjør han ikke det, blir det bråk.

Den dyre restauranten

De tre siste jobbene Conte har hatt i klubbfotballen, har fulgt et lignende mønster.

I starten forvandler han laget. Juventus hadde havnet på syvendeplass før Conte kom, Chelsea hadde landet på 10. plass. Med Conte vant begge ligaen umiddelbart.

Kun i Inter vant Conte i sitt andre år – et langtidsprosjekt til ham å være.

Det har også vært konflikter i klubbene han har trent. I Juventus og Inter sa han opp. I Chelsea ble han sparket. Foto: Miguel Medina / AFP

Men så kommer konfliktene. I Juventus krevde Conte mer penger til spillerkjøp for å vinne Mesterligaen, hvor rivalene hadde større budsjetter.

– Man kan ikke spise i en restaurant som koster 100 euro med 10 euro i lomma, klaget Conte.

I Chelsea sutret han over at han ikke fikk spillerne som var hans førstevalg. Styret ga ham andrevalgene i stedet, og endte opp med flopper de slet med å få solgt.

I Inter fikk Conte spillerne sine. Men etter titteltriumfen var klubbkassa så skrapt at styret måtte selge unna stjernene. Da klikket Conte.

Dermed kommer bruddet. I Juventus og Inter sa han opp. I Chelsea ble han sparket.

Kun i Juventus har han blitt i mer enn to sesonger.

Gnieren

Nå er det opp til Levy å gi Conte det han vil ha. Avisen The Times har allerede skrevet at Conte vil kjøpe fire spillere inn i januar. Det høres ut som ham.

Det hjelper ikke at Levy har rykte på seg som Premier Leagues største gnier. Han er kjent som en beinhard forhandler, en fyr som gjerne bruker flere uker på å prute, når treneren bare vil ha spilleren inn så fort som mulig.

Disse tendensene frustrerte Mauricio Pochettino, en av klubbens beste trenere noensinne, som fortjente langt mer støtte på overgangsmarkedet enn det han fikk.

Slik sett kunne ikke Levy og Conte vært en verre match.

Styreleder i Tottenham, Daniel Levy, har rykte på seg som Premier Leagues største gnier. Foto: David Klein / Reuters

Men etter Mourinhos inntog for to år siden har Levy åpnet lommeboka oftere. Det lover bedre for Conte, og når man først får tak i en så god trener, skulle det bare mangle at han får støtte.

Vil det lykkes?

Conte vil løfte laget, om ikke nå så definitivt neste sesong. Samtidig har han ikke trent en større underdog siden han var i Siena. Spurs er både svakere og fattigere enn sine rivaler.

Det er en grunn til at de ikke har vunnet noe siden 2008.

Så spriket mellom klubbens ressurser og Contes ambisjoner er så stort at en konflikt med Levy nærmest virker uunngåelig. Spørsmålet er om Conte vil vinne noe før det skjer.

Gjør han det ikke, vil han forlate London som en flopp.

Vinner han en tittel, vil han være verdt alt bryet.

Og som oftest er han det.