Seeberg om russisk dopingerkjennelse: – Et positivt signal i elendigheten

Onsdag morgen erkjente russiske antidopingmyndigheter for første gang at det har foregått systematisk doping i russisk idrett.

Nå kan den virkelige jobben med å rydde opp i russisk idrett begynne, mener Sverre Seeberg, visepresident i Det internasjonale skiforbundet, Fis.

– I denne elendigheten her, er dette et positivt signal, for jeg tror dette kan være begynnelsen til at man tar ordentlig tak i det, sier han.

NRK har vært i kontakt med Det russiske idrettsdepartementet. De ønsker ikke å kommentere saken.

Håper på opprydning

– Det var en institusjonell sammensvergelse, sier Anna Antseliovitsj til New York Times.

Innrømmelsen fra den fungerende sjefen for Russlands antidopingbyrå (Rusada) kommer drøyt tre uker etter at den endelige McLaren-rapporten ble offentliggjort. Der kom det fram flere detaljer om massivt bruk av doping innen russisk idrett mellom 2011 og 2015.

Rapporten konkluderte med at flere enn 1000 russiske utøvere spredt over 30 ulike idretter deltok i et systematisk dopingprogram. Flere medaljevinnere i London- og Sotsji-OL er blant de omtalte.

TVILER: Lege og dopingjeger Inggard Lereim tror ikke på at russiske myndigheter ikke har vært involvert. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Med McLaren-rapporten som bakteppe komme ikke Rusadas erkjennelser som noen overraskelse på Seeberg.

– Jeg er ikke veldig overrasket, men på en annen side er det også positivt at noen erkjenner det som har skjedd. Det tror jeg kan være et godt utgangspunkt for en storstilt opprydningsaksjon, sier han.

Tviler på statlig uskyld

Antseliovitsj sier til New York Times at dopingen i russisk idrett har vært systematisk, men at den ikke har vært statlig kontrollert. Det finnes ikke bevis for at regjeringen var involvert, mener hun.

Det argumentet kjøper ikke lege og dopingjeger Inggard Lereim.

– Med bakgrunn i de realiteter McLaren-rapporten har påvist, kjøper jeg ikke den at det ikke har vært noe politiske myndigheter inne i bildet. Når vi tenker hva som er påvist av juks fra sentralt hold under prøvetakingen eller oppbevaringen av prøvene under Sotsji-OL, er det klare indisier på at det har vært sentrale elementer inne og styrt det hele, sier han til NRK.

Lereim håper likevel at innrømmelsen er et første steg på veien mot en grundigere opprydning.

– Det kan gjøre det lettere å få gjennomslag hos dem som styrer i Russland. Gjennomslag for et ærlig antidopingarbeid. Det er kanskje en optimistisk vurdering, men det er i hvert fall bedre enn ingen innrømmelse, sier han.