Klimademonstrasjonen under slalåmrennet i Gurgl laurdag fall ikkje i god jord hos dei norske alpinistane.

Henrik Kristoffersen vart fly forbanna og prøvde å ta seg fram til demonstrantane, som han enda opp med å kaste snøball mot. Sebastian Foss Solevåg tok tak i og drog ein av demonstrantane bort frå staden.

– Det var urovekkjande, seier Julian Schütter til NRK.

KLIMAAKTIVIST: Alpinisten Julian Schütter har eit brennande engasjement for klima. Foto: Trygve Heide / NRK

Han er alpinist og klimaforkjempar, og har gått i bresjen for at skisporten må ta grep for å redde snøen dei sjølv er så avhengig av.

25-åringen er sjølv i Colorado i USA akkurat no, der han har reist for å førebu seg for mogleg deltaking i dei nordamerikanske fartsrenna dei neste vekene.

Frå TV-stolen vart han vitne til reaksjonane til nordmennene.

– Nokre av dei norske utøvarane var valdelege. Det er ikkje bra. Ingen liker desse protestane, men det er heilt feil å reagere med vald. Det faktumet at mange andre utøvarar støttar handlingane til nordmennene, er veldig urovekkjande. Sporten vår bruker ikkje dens kraft til å påverke ved å glorifisere vald, seier Schütter.

Frykta for tryggleiken til lagkameraten

Solevåg stiller seg undrande til at Schütter beskriv at nokre av nordmennene «var valdelege». Han gjekk inn i målområdet vel eit minutt etter at demonstrasjonen starta.

Der tok han bannera frå fleire av demonstrantane, før han slepte den eine demonstranten vekk. Politiet kom inn like etter.

– Eg vil seie at det eg gjorde var veldig lite dramatisk og på ingen måte noko valdeleg, seier Solevåg.

– Kva synest du om han bruker ordet valdeleg?

– Det blir jo heilt feil. Dessverre. Han prøver å få ein reaksjon og han prøver alt mogleg han her, tydelegvis. Det er derfor ein blir litt irritert òg, for han får veldig lite medhald i skimiljøet. Det går på tryggleiken til ein utøvar, seier Solevåg.

Solevåg sleper demonstranten bort Du trenger javascript for å se video.

Nordmannen siktar då til lagkameraten Alexander «Sander» Steen Olsen, som var neste utøvar på start. Solevåg fortalde til VG etter rennet laurdag at han frykta at lagkameraten allereie var i løypa, noko han gjentek til NRK.

– Når han først har starta, så er det ingen høve til å avbryte han, fortel Solevåg.

Kva er vald? Ekspander/minimer faktaboks Vald er fysiske eller psykiske overgrep for å tvinge gjennom sin vilje, eller for å få utløp for aggresjon. Justisdepartementet definerer vald som eit uttrykk for grove krenkingar av grunnleggjande menneskerettar som det er ei offentleg oppgåve å få bukt med. Kjelde: Store norske leksikon

– Har aldri høyrt om fyren

Medan Solevåg er tidlegare verdsmeister i slalåm og har to verdscupsigrar i slalåm, er Schütter forholdsvis fersk i verdscupsirkuset. Austerrikaren har ein 18. plass som beste verdscupresultat, frå super-G i Beaver Creek førre sesong.

Som følgje av at Schütter er fartskøyrar, medan Solevåg er slalåmspesialist, fortel nordmannen at han ikkje kjenner til alpinkollegaen.

– Eg har aldri høyrt om fyren, eg. Eg har ingen problem med at folk demonstrerer, men det skal ikkje gå ut over berre éin utøvar. Då får ein heller gjere slik at det går ut over alle.

DEMONSTRASJON: I målområdet hadde demonstrantene med seg flere banner med teksten "Hört auf den klimarat". Foto: PIERMARCO TACCA/AP POLITIET KOM INN: Rundt halvannet minutt etter at demonstrasjonen startet, kom politiet inn. Foto: Piermarco Tacca / AP Foto: PIERMARCO TACCA / AP

NRK har lagt fram Schütters sitat for Henrik Kristoffersen og far hans Lars Kristoffersen. Sistnemnde opplyser at han ikkje ønskjer å kommentere saka.

Schütter kom med liknande kritikk direkte mot Kristoffersen på Instagram i etterkant av rennet, som omtalt av VG tysdag. Der skreiv han at det var ein stor tabbe å gripe inn med vald.

Kristoffersen skreiv på Instagram at han er ein som tek grep når han meiner nokon blir urettferdig behandla.

– Det er ingen tvil om at klimaet er ei stor utfordring, og eg ønskjer ikkje å gå imot det. Samtidig meiner eg at det å forstyrre eit kulturarrangement aldri vil vere rett tid eller stad, skrev Kristoffersen.

Illsint Kristoffersen Du trenger javascript for å se video.

Støtter demonstrantane

Under demonstrasjonen laurdag spraya demonstrantane snøen i målområdet oransje og heldt opp banner: «Hört auf den klimarat». Høyr på klimarådet.

Bak demonstrasjonen stod klimagruppa «Letzte Generation Österreich». Schütter har tidlegare gått i tog med gruppa og utvist solidaritet med deira arbeid.

Han visste ikkje på førehand om demonstrasjonen i Gurgl, men seier at han støttar saka deira.

– Eg synest det er trist at slike protestar går så langt, eller at vi er i ein situasjon der slike protestar skjer. Det er veldig trist at utøvarar hamnar i denne ulaglege situasjonen fordi politikarane ikkje gjer jobben sin.

– Men eg forstår aktivistane som ikkje ser andre moglegheiter enn å bruke denne plattforma for å skape endring, seier austerrikaren.

– Trur du demonstrasjonen vil ha ein effekt?

– Slike protestar har potensialet til å endre samfunn. Det er bevis for at tidlegare protestar har fungert, seier han.

STØTTE: Schütter i tog med klimaaktivistane i «Letzte Generation Österreich» – Siste Generasjon Austerrike. Foto: Trygve Heide / NRK

Spår nye demonstrasjonar

Schütter har ikkje vore i kontakt med Kristoffersen, Solevåg eller nokre av dei andre involverte utøvarane etter rennet laurdag. Men er klar på at dei gjekk for langt i motreaksjonane til demonstrasjonen.

– Det er ikkje jobben til utøvarane å handtere demonstrantar. Det er det vi har politi til. Dei kan dra demonstrantar bort viss dei må, men det er ikkje jobben til utøvarane, meiner alpinisten.

– Viss han synest det er dårleg at vi går inn, så må arrangøren gjere ein mykje betre jobb. Det var latterleg kor enkelt dei (demonstrantane) kom seg inn. Det tok veldig lang tid før politiet var på saka, svarer Solevåg.

Schütter har sjølv uttrykt støtte til demonstrasjonen på Instagram, og trur det ikkje er siste gongen vi får sjå liknande scener.

– Det var første gong eit alpinrenn vart avbroten, men det er mange andre idrettsarrangement som har vorte avbrotne tidlegare. Desse gruppene veks framleis, og eg trur ikkje dei vil stoppe å avbryte sportsarrangement før styresmaktene byrjar å ta tak.