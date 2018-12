Det var naturlig nok stor skuffelse hos de norske håndballjentene etter at de gikk på sitt største EM-tap i historien mot Romania.

Det betyr også at de går videre til mellomrunden som tredje lag og dermed får med seg null poeng. I motsatt ende av tabellen er Romania og Nederland med fire poeng.

De to beste lagene fra mellomrundegruppene spiller semifinale i Paris den 14. desember.

– Oddsen er ikke høy, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson.

NRKs ekspertkommentator Kenneth Gabrielsen. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

– Absolutt mulig

Men etter å ha sjekket kampoppsettet nøyere, kan det hende at det er håp likevel. Det mener i hvert fall NRKs ekspert, Kenneth Gabrielsen.

– Jeg mener Norge har en fair sjanse til å nå semifinalen, slår han fast.

Det fordi: Norge må vinne alle sine tre kamper mot Ungarn (fredag), Nederland (neste tirsdag) og Spania (neste onsdag). Det i seg selv er en god rekkefølge, mener Gabrielsen.

– Mot Ungarn kan vi finne tilbake til spillet vårt og få litt selvtillit. Nederland har ikke vært like gode som tidligere, og Spania har også null poeng inn i mellomrunden. Dette er absolutt mulig, påpeker han.

Saken fortsetter under tabellen

Tabellen i mellomrunden Ekspandér faktaboks Gruppe 2, i Nancy: Romania – 4 poeng, + 13 (i målforskjell) Nederland – 4 poeng, + 4 Ungarn – 2 poeng, + 3 Tyskland – 2 poeng, - 4 Spania, 0 poeng, - 7 Norge, 0 poeng, - 9 Kilde: France Euro 2018.

Det han liker enda bedre, er at Romania møter Nederland først. Laget er i flytsonen etter tre strake seire. I den kampen bør alle som heier på Norge heie på Romania.

For hvis Nederland da også taper mot Norge, er det Norge som ligger an til andreplassen i gruppa. Vel å merke hvis de andre resultatene også går litt Norges vei.

– Jeg tror faktisk at de har muligheten til å snu det. De jobber ekstremt godt i det norske teamet for å få ut maks av laget, sier NRKs ekspert.

– Men de må ha troa på det de driver med og så må de gjøre ting litt enklere, påpeker han.

Spillerne har fortsatt troen, understreker Veronica Kristiansen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Må få tilbake troen

Norge er godt trent i å ta en kamp av gangen. Selv om de var nedfor etter Romania-kampen, lover spillerne å ikke gi opp. De vil gjøre alt for å snu den dårlige trenden når de ankommer Nancy.

– It's not over til the (fat) lady sings, sier Hergeirsson, og utelater bevisst ordet fet fra det berømte sitatet.

– Det er alltid håp, om det så er i et hengende snøre, sier Camilla Herrem og ler.

Veronica Kristiansen forsikrer at mentaliteten i laget fortsatt er stor.

– Vi skal sove litt på det i natt, men jeg tror at alle kommer til å ha et lite håp i hodet i morgen, forteller hun.