Langfredag møtte han hysteriske fans, møtte glisende opp til første trening med nye lagkamerater, og lirte av seg sine vanlige Zlatan-sitater på kvelden.

Zlatan er en av de største profilene som er hentet til MLS noensinne, og onde tunger vil ha det til at han er langt over toppen, og at han drar til LA for pengenes skyld.

For lørdag fikk han sin debut, og lørdag fikk LA sitt første møte med Zlatan-magi.

Lokalderbyet mot LA FC var en tøff kamp for hjemmelaget, som lå under 1-3 fram til 71 minutter.

Da kom Zlatan på for Sebastian Lletget, og kampen endret fullstendig karakter. Først reduserte Galaxy ved Chris Pontius, et mål helt uten Ibra-innblanding.

Og deretter var det duket for akkurat det Galaxy-tilhengerne hadde håpet på.

Etter 77 minutter: Et svakt utspill fra LA FCs keeper ender hos svensken – som skyter fra 35 meter, med strak vrist og på halv volley. Som vi har sett ham så mange ganger før.

3-3. Seks minutter etter innbyttet.

Tretten minutter senere skjer det igjen, denne gangen med hodet. Et godt innlegg fra venstre ender på hodet til svensken, og han har snudd hele kampen. På egen hånd, slik vi har sett det mange ganger før.

4-3. Og stadion eksploderer.

I pressekonferansen fredag lovet han resultater. Dagen etter leverte han.

Og etter kampen var han like lite beskjeden som han pleier.

– De ropte «Vi vil ha Zlatan», så jeg ga dem Zlatan, sa han under pressekonferansen rett etter kampslutt.

