Hinna - Viking 1 - 4

Fjerdedivisjonslaget Hinna hadde ingen lett oppgave foran seg når de skulle møte et toppet Viking-lag. Men hjemmelaget kjempet godt fra seg, og fikk til og med scoret et mål da Alf Jakob Aano scoret to minutter etter pausen. Han hadde en stor mulighet bare et minutt etterpå, men kampen endte til slutt med klar Viking-seier.

Sunndal - Molde 0 - 4

Jakob Nyland Ørsahl (17) fikk drømmedebuten for Molde. Han var med på å sikre seieren da han banket inn to mål på ett minutt. Målene ser du i klippet over.

Sunndal har hatt en tøff start på sesongen i 3. divisjon, og det var aldri forventet at de skulle greie å gi eliteseriens beste lag særlig motstand. Molde sparte et par spillere, men kontrollerte stort sett kampen fra start til slutt.

Ullern - Strømsgodset 0 - 1

Strømsgodset måtte kjempe for å få mål mot 3. divisjonslaget Ullern, også da Ullern fikk mannskapet redusert da Harold Biata Mufoncol fikk sitt andre gule kort og dermed måtte forlate banen. Mouinir Hamoud ble matchvinner med sin scoring etter 37 minutter. Strømsgodset har kun vunne to kamper i eliteserien i år.

Åsane - Brann 0 - 2

Det begynte nesten å lukte cupbombe i lokaloppgjøret mellom 2. divisjonslaget Åsane og Brann da stillingen fortsatt var 0-0 et godt stykke ut i andreomgang. Men i det 57 minutt var det Henrik Kjelsrud Johansen som omsider fikk satt ballen i mål for Brann.