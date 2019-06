Se bildene: Elleville jubelscener i Madrid i natt

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Jürgen Klopps lag vartet aldri opp med noe som liknet festfotball i 2–0-seieren over Tottenham i mesterligafinalen lørdag kveld, men det var heller ikke det viktigste i en så vitkig match.

Liverpool scoret på en omdiskutert straffe etter bare to minutter, foran 68.000 tilskuere på Wanda Metropolitano. De røde hadde deretter lenge relativt god kontroll på Tottenham.

Mauricio Pochettinos lag var farlig frampå ved flere anledninger på tampen, men da innbytter Divock Origi hamret inn 2–0 i det 87. minutt, var det aldri noen tvil om hvor seieren ville havne.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Liverpool sikret dermed klubbens sjette mesterligatrofé, etter en fantastisk sesong, der det også ble 2. plass med kruttsterke 97 poeng i den engelske eliteserien.

Ville jubelscener

I natt viste fansen hva det betydde at klubben vant mesterligaen for første gang på 14 år. Madrid var tilsynelatende helrød, da Liverpool-fans fylte gater, barer og restauranter i den spanske hovedstaden.

HELRØDT: Det var liten tvil om hvem som dominerte i Madrids gater i natt. Foto: Curto De La Torre / AFP

Ifølge rapporter fra England hadde rundt 100.000 engelske supportere tatt turen fra Liverpool og London for å følge mesterligafinalen på nært hold. Klubbene fikk tilsammen bare drøyt 16.000 billetter hver, men det er åpenbart at mange hadde dratt bare for å få med seg atmosfæren.

NEDKJØLING: Madrid har vært plaget av en hetebølge de siste dagene. Noen mente åpenbart at det var innenfor å kjøre seg ned i byens fontener. Foto: Andrea Comas / AP

Noen valgte å bade i fontener for å kjøle seg ned i den spanske sommervarmen etter kampen. Andre overnattet i gater og parker, ettersom Madrids hotellkapasitet var fullstendig sprengt.

LANG NATT: Madrids hotellkapasitet var fullstendig sprengt i forbindelse med finalen. Mange fans valgte å tilbringe natten på denne måten. Foto: Curto De La Torre / AFP

Både spillerne og trener Klopp var – ikke overraskende – overlykkelige etter at Liverpool vant mesterligaen, bare året etter finaletapet mot Real Madrid.

– Nå er alle lykkelige. Jeg er glad for endelig å spille 90 minutter i en mesterligafinale. Det var ingen store individuelle prestasjoner i dag, men hele laget var utrolig, sa Mohamed Salah, som måtte ut med en skudlerskade i fjorårets finale, til BT Sport.

Imponert sjef

SUKSESSTRENER: Her forlater Jürgen Klopp Liverpools hotell søndag formiddag. Foto: Juan Medina / Reuters

Trener Klopp var mest imponert over at lagets hans hadde krefter igjen etter en lang sesong.

– Kampen var et slag utkjempet under vanskelige omstendigheter. Vi gjorde ikke vår beste kamp, men dette handlet bare om å vinne, om å avslutte jobben. Har du noen gang sett et lag som dette? Som kjemper selv når det ikke er noe drivstoff igjen i tanken, sa han om Liverpool-laget.

SJEKKET UT: Mohamed Salah, Andy Robertson og Jordan Henderson var i tilsynelatende god form da de sjekket ut av Liverpools hotell i Madrid søndag formiddag. Foto: Juan Medina / Reuters

Klopp og spillerne sjekket ut av hotellet sitt i Madrid i 10-tiden søndag morgen, for å fly hjem til Merseyside. Der venter en stor seiersparade med åpen buss rundt i Liverpools gater fra klokka 17 norsk tid.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Mens Liverpool feiret i natt, var situasjonen en helt annen for Tottenham. London-laget kunne med litt tur ha utlignet mot slutten av kampen, men savnet noe ekstra fra klubbens stjernespillere.

Les også: De var for gode til å ikke ta et trofé

Harry Kane, som spilte hele oppgjøret til tross for at han har vært langtidsskadd, var en av dem som glimret med sitt fravær i de avgjørende situasjonene.

Forsvarer Kane-avgjørelse

Men selv om han ikke hadde spilt en kamp av betydning siden 9. april, står trener Mauricio Pochettino fast på at det var en klok avgjørelse å starte med den engelske landslagsspissen istedenfor semifinalehelt Lucas Moura.

MOURAS TÅRER: Innbytter Lucas Moura, som mange mente burde ha startet oppgjøret, var langt nede etter 0-2-tapet lørdag kveld. Foto: Gabriel Bouys / AFP

– Tapet kan ikke forklares med at vi startet med Harry Kane og ikke Moura. Jeg skulle ta en avgjørelse, og Kane var frisk etter å ha vært ute med skade i halvannen måned, sier Pochettino.

– Han scoret ikke, men det gjorde ikke de andre spillerne heller. Men det er ikke riktig å snakke for mye om det. Min avgjørelse var tatt ut fra analysene og informasjonen vi hadde. Jeg angrer ikke på avgjørelsen, sier argentineren videre.

Nå må London-laget hjem og forsøke å gjøre det samme som Liverpool gjorde etter fjorårets finaletap:

Slå grusomt tilbake.