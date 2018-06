Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Kampuret viste 67:59 da Tromsø-trener Simo Valakari gjorde det geniale i cupkampen hjemme mot Vålerenga.

Han tok ut Tom Høgli, og satt inn Runar Espejord.

40 sekunder senere kunne sistnevnte juble for 2–1-scoring, og Tromsø-spissen var også sist på ballen på 3–3-scoringen som sikret straffesparkkonkurranse.

Der ble derimot Jostein Gundersen den store synderen med en mislykket Panenka-straffe.

– Det er pisskjedelig å gå ut på straffer. Jeg følte vi skulle tatt seieren lenge før det gikk til straffesparkkonkurranse, så det er tungt, sier tomålsscorer Runar Espejord.

TOMÅLSSCORER: Runar Espejord scoret to mål – og en straffe, men det holdt ikke. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

– Ser helt latterlig ut

Innbytteren hadde nemlig muligheten til å bli hat trick-helt minutter før slutt. Han rundet keeper, men klarte ikke plassere ballen mellom de to stolpene.

– Jeg hadde med meg noen forsvarere, så jeg visste jeg måtte løfte den. Det fikk jeg til, men den gikk jo ikke på mål. Det var ikke helt heldig, sier han.

Dermed ble det straffer, og der gikk det som det gikk.

Det var en rakrygget Gundersen som møtte NRKs reporter bare minutter etter Panenka-missen som sendte Vålerenga videre i NM.

– Jeg må bare legge meg paddeflat, og beklage. Jeg var selvsikker før jeg tok straffen, men når man kipper, og keeper redder, så ser det jo bare latterlig ut, sier han.

Han avslører at han hadde planlagt å kippe lenge før han skrittet frem til 11-metersmerket.

– Jeg så at han kasta seg tidlig, så jeg hadde bestemt meg, men når jeg bommer på kippen hjelper det lite. Det er helt elendig.

BOM: Jostein Gundersen ble den store synderen etter denne straffebommen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

– En syk fotballkamp

Om ikke det var nok med seks scoringer, og straffesparkkonkurranse, måtte også Vålerenga avslutte kampen med ti mann.

Kaptein Daniel Fredheim Holm dro på seg et gult kort i første ekstraomgang, og fem minutter før slutt så han seg nødt til å stoppe en Tromsø-kontring på ulovlig vis.

– Det siste gule der er helt greit, så det er rødt det. Sånn er det, sier Vålerenga-kapteinen.

VIDERE: Chidera Ejuke (t.h.) scoret det avgjørende målet i straffekonkurransen mot Tromsø, og feiret med keeperhelt Marcus Sandberg. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Heldigvis for bortelaget dro ikke Tromsø nytte av det, og på straffer sørget keeper Marcus Sandberg for at det ble avansement for Oslo-laget.

– Vi vet at vi har en god keeper, så det var en trygghet da vi gikk inn i straffekonken. I tillegg skjøt vi fem gode straffer. Jeg er kjempestolt av gutta. Det var en helt syk fotballkamp, sier Vålerenga-trener Ronny Deila.

STOLT: Ronny Deila var stolt av laget sitt etter cupseieren mot Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Drømmescoringer i Drammen

I Drammen ble det også spilt cupkamp i kveld, og der fikk vi servert scoringer av det nydelige slaget.

Eirik Ulland Andersen sto for dagens peneste, da Godset fikk frispark på 25 meters hold. Han prikket enkelt og greit ballen helt oppe i høyre kryss, utagbart for Ranheim-keeper Even Barli.

Barli kunne derimot ha hamlet opp med Godsets 2–0-scoring, men en dansk silkefot satt han ut av spill. Bassel Jradi kom alene gjennom, og lobbet ballen lekkert over sisteskansen.

Kvartfinalene trekkes 21:30.