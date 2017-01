Schweinsteiger svarte med scoring etter en sesong ute i kulden

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Da Bastian Schweinsteiger (32) søndag kveld halvveis brassesparket inn 4–0 for Manchester United hjemme mot Wigan i FA-cupen, var det ett år siden forrige gang han startet en førstelagskamp.

For etter José Mourinho tok over styringen i Manchester United, har den tyske VM-vinneren vært helt ute i kulden på Old Trafford.

For noe av det første den portugisiske treneren gjorde da han kom før denne sesongen, var å gi Schweinsteiger beskjed om at han ikke var en del av planene hans.

– Jeg tror det er svært vanskelig. Jeg sier ikke at det er umulig, men det er svært vanskelig, svarte Mourinho i slutten av august på spørsmål om tyskeren ville få spille for laget denne sesongen.

Nektet å gi seg

På tross av den klare beskjeden fra sjefen, var Schweinsteiger krystallklar på at han ville bli værende i klubben og kjempe for plassen.

Siden den gang har han kun fått to innhopp, og han har ikke startet en kamp siden januar 2016. Resten av tiden har han måttet trene med reservene.

Men søndag fikk han igjen sjansen, da Manchester United møtte Wigan i FA-cupen.

– Når vi ser på Bastian og måten han jobber profesjonelt med de fysiske trenerne, så synes vi det er en human avgjørelse, en profesjonell avgjørelse, å ta ham inn i laget igjen, sa Mourinho til klubbens nettsider før kampen.

Tyskeren får gratulasjoner av lagkameratene etter scoringen. Foto: Jason Cairnduff / Reuters

Assist og mål

Rett før pause viste tyskeren med 121 landskamper seg frem, da han fikk ballen ute på kanten. Innlegget hans fant Marouane Fellaini på bakre stolpe, og belgieren headet Manchester United i ledelsen.

Og i det 81. spilleminutt satte han kronen på verket da han veltet seg bakover og fastsatte sluttresultatet til 4–0.