Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

I franske Chaux-Neuve lørdag lå han sammen med Akito Watabe hele veien. Men i stedet for å svi av krefter på å dra på japaneren, la han seg i ryggen. Like før målgang rykket han forbi, og parkerte Watabe. Det betyr at nordmannen sikret sin andre strake seier i verdenscupen.

– Han sto med to verdenscupseirer før denne sesongen, og nå tar han to på rad. Dette er helt fantastisk. For en mann! Dette er strålende levert, sier kommentator Peder Mørtvedt om 34-åringen.

Vraket til VM

Jan Schmid ble vraket til VM i fjor, og hadde en lei sesong med dårlige resultater. Nå – som 34-åring – er han plutselig verdens beste kombinertløper.

– Han har vært irritert på seg selv fordi han ikke har klart å avgjøre på slutten. I dag gjør han alt rett, sier ekspert Fred Børre Lundberg.

– Også kan vi spørre: Hadde han gjort dette i fjor? sier Mørtvedt.

Han forklarer også hvordan det er mulig at en veteran plutselig slår gjennom i verdenstoppen.

RYKKER: Her går Jan Schmid fra Watabe. Foto: Skjermdump NRK

– Jan har vært med lenge uten å lykkes, og jeg tror det er det som har gjort at han fortsatt holder på. Nå har han fått svar i løypa, og samtidig løftet hoppingen et par hakk. Det gjør noe med troen på egne ferdigheter. Jan imponerer ordentlig om dagen, sier Lundberg.

– Men Jan har gjort en skikkelig mental jobb, påpeker Lundberg.

Opp 38 plasser

Et bevis på mestertaktene viste Schmid i lørdagens hopprenn. Etter å ha levert skuffende hopp på løpende bånd leverte han 114,5 meter og konkurransens nest lengste hopp. Dermed gikk han ut som nummer fire, 22 sekunder bak Akito Watabe i teten.

– Han hever seg virkelig: Den gule trøya forplikter, sier NRK-ekspert Fred Børre Lundberg.

Watabe og Schmid ble raskt en duo i langrennet, og like etter 2,5 kilometer var de samlet. Nordmannen lå bak Watabe hele veien, men like før oppløpet snek Schmid seg foran japaneren.

– Han klinker til oppover nå, og får meter like før oppløpet. Han vinner her, sa Peder Mørtvedt.