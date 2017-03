Ekorn skapte problemer i Kollen

Det holdt nesten på å gå galt på fellesstarten i Holmenkollen da et ekorn løp plutselig løp over langrennsløypa etter 6,8 kilometer. Først felte det nesten franske Justine Braisaz, før det skapte problemer for Tiril Eckhoff. – Jeg håper jeg ikke drepte det, sa Eckhoff etter målgang.