Schmid dropper OL-samling: – Ja, det er forskjellsbehandling

Schmid har aldri vært på pallen sammenlagt i verdenscupen og nå ønsker derfor kombinertløperen å kjempe om den gule trøya i sammendraget. Derfor drar han til Japan og dropper den kommende OL-samlingen.

I helgen valgte Magnus Moan på sin side å gi bort OL-plassen sin etter intern uenighet om oppkjøringen til veteranen før OL.

34-åringen ønsket å kjøre et eget opplegg for å komme i form til OL, men det aksepterte ikke landslagsledelsen.

Landslagssjef Kristian Hammer innrømmer at det er forskjellsbehandling når Schmid nå får dra til Japan for å kjempe i verdenscupen, men mener likevel at sakene ikke kan sammenlignes.

Også Magnus Moan deltar i japanske Hakuba. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Ja, det er forskjellsbehandling, men det er to forskjellige saker. Magnus Moan har slitt, først og fremst i hoppbakken, i hele vinter. Vi følte at vi burde være sammen med Magnus i denne prosessen under OL-samlingen for å jobbe med dette, men det ville han ikke. Han ville heller kjøre det alene.

– I denne saken er det et lag som står veldig bak Jan Schmid og som skjønner at han ikke vil gi muligheten til å kjempe om verdenscupseieren. Det er viktig for hele laget, påpeker han.

Spurte de andre om lov

Schmid drar til Japan for å delta i to renn i kombinertverdenscupen til helgen for å ikke tape terreng mot sammenlagtkonkurrent Akito Watabe.

Det skiller nemlig kun 45 poeng mellom Schmid og Watabe.

Egentlig skulle den 34 år gamle trønderen ha deltatt på en felles OL-samling sammen med de fire øvrige OL-uttatte i Oberstdorf. Schmid ba imidlertid laget og ledergruppa om lov til å dra til Japan i stedet.

– Jeg gikk rundt til de andre på laget og la frem hvorfor jeg ville prioritere som jeg gjorde, og spurte om det var aksept for det. Hvis det generelt hadde blitt kjempedårlig mottatt hadde jeg ikke hatt noe problem med det, sier Schmid til NRK.

Landslagssjef i kombinert, Kristian Hammer. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Ikke aktuelt å nedprioritere OL

Jan Schmid har tro på at verdenscuprennet i Japan kan fungere fint som en del av OL-oppkjøringen.

– Det er selvsagt plusser og minuser. Å nedprioritere OL har aldri vært aktuelt. Når det var mulig å få til et opplegg som jeg tror kan bli veldig bra for OL, samtidig som jeg kunne stille i Japan, var det fristende, sier han.

Norge har ikke vunnet verdenscupen i kombinert siden Bjarte Engen Vik gjorde det i 1999.

Disse stiller for Norge i Hakuba:

Magnus Moan (Byåsen), Sindre Ure Søtvik (Eldar), Harald Riiber (Heming), Jan Schmid (Sjetne), Mikko Kokslien (Søre Ål), Truls Johansen (Elverum), Espen Dahlhaug Bjørnstad (Byaasen Skiklub).