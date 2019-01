Savnet Cardiff-spiller: – Flyet ser ut til å falle fra hverandre

Lydklippet, som ble sendt via meldingsappen WhatsApp, ble gjengitt i argentinske medier tirsdag kveld, skriver NTB.

– Jeg er på et fly som ser ut som det kommer til å faller fra hverandre, og jeg er på vei til Cardiff, sier Sala i lydklippet.

– Hvis dere om en og en halv time ikke hører noe nytt fra meg, jeg vet ikke om de kommer til å sende folk for å lete etter meg, for de kommer ikke til å finne meg, vet dere. Far, jeg er så redd, sier 28-åringen videre.

Salas far, Horacio Sala, har bekreftet overfor den argentinske avisen Clarin at lydmeldingen stammer fra sønnen.

– Lite trolig at noen har overlevd

Flyet forsvant fra flyradaren 20 kilometer nord for kanaløya Guernsey, som ligger like utenfor Frankrikes nordkyst, mandag kveld rundt klokken 20:30. Den argentinske spilleren var på vei fra Frankrike til Cardiff.

Det ble raskt satt i gang en omfattende leteaksjon, men foreløpig er letemannskapene uten spor. Leteaksjonen vil fortsette ved soloppgang onsdag.

Faren til den savnede fotballspilleren Emiliano Sala, Horacio Sala, og samboeren Liliana Ponce utenfor hjemme sitt i Progreso i Argentina. Foto: Mauricio Garin / AP

Det var to passasjerer om bord i småflyet, som var av typen Piper PA-46 Malibu.

Franske luftfartsmyndigheter opplyser at piloten i flyet ba lufttrafikkontrollen på naboøya Jersey om å redusere flygehøyden. Kort etter mistet man radiokontakt med flyet.

– Jeg anser det som lite trolig at noen har overlevd, og det tror jeg også kystvakten tenker. Vi vet rett og slett ikke hvordan flyet forsvant. Det var ingen radiokommunikasjon, sier John Fitzgerald i Channel Islands Airsearch til AP.

Tidenes dyreste Cardiff-kjøp

Den argentinske spilleren signerte for Premier League-klubben Cardiff sist uke. Sala ble klubbens dyreste spiller gjennom tidene, etter å ha blitt kjøpt fra Nantes for 17 millioner euro.

Cardiff bekreftet signeringen lørdag. Sala signerte under på en kontrakt som strekker seg frem til sommeren 2022.

En Nantes-tilhenger med blomster og et fotballblad med bilde av Emiliano Sala. Foto: David Vincent / AP

– Vi mottok nyheten om det savnede flyet med sjokk. Vi ventet Emilianos ankomst til Cardiff i går, og i dag skulle han ha sin første dag med laget. Vi er alle sterkt preget av situasjonen, og vi besluttet tidlig i dag å avlyse treningen. Vi fortsetter å be om positive nyheter, sier klubbdirektør Ken Choo i en uttalelse på fotballklubbens hjemmeside.

Før kampen mellom Monaco og Metz i den franske cupen tirsdag kveld, ble det avholdt ett minutts stillhet for Sala.