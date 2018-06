Savner norske skiskytterstemmer i dopingdebatten: – Egoistisk

Se også: Rulleskiskyting fra Drammen kl 19.55

Under et foredrag for skiskyttertinget sist uke, uttalte daglig leder i Antidoping Norge, Anders Solheim, at de savner norske stemmer i kampen mot doping. Samtidig hyllet han den svenske skiskytteren Sebastian Samuelsson som gjentatte ganger har uttalt sin misnøye med Det internasjonale skiskytterforbundet IBU.

SKUFFET: Anders Solheim ønsker seg større norsk engasjement i forbindelse med dopingarbeidet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Også norske utøvere, på linje med svenske, tsjekkiske og franske, bør stille forventninger til antidopingarbeidet, sier Solheim til NRK.

Han mener det er spesielt viktig at de norske skiskytterne engasjerer seg da de er blant verdens aller beste, og oppfordrer dem til å bryte tausheten.

– Engasjer dere! Det er jo dere dette dreier seg om.

– Ikke min kamp

Skiskytterpresidenten i Norges Skiskytterforbund var tilstede på Solheims foredrag og har stor forståelse for hans oppfordring.

– Jeg er ikke overrasket over at han etterlyser det. Da nesten alle utøverne skrev under på dopingoppropet i fjor, så skjønner jeg jo at man kan reagere på at våre ikke skrev under, sier Erlend Slokvik.

Flere av de norske utøverne mener derimot det er opp til forbundet å ta stilling i dopingdebatten.

– Jeg har valgt å være stille og være litt egoistisk for å skåne meg for «hate». Hvis du går ut i media og sier at du hater Russland, så får du høre det. Dette er ikke en kamp jeg vil ta, det burde være forbundets oppgave, så slipper vi å stå i støyten, sier Tiril Eckhoff.

– Vanskelig tema

Den svenske OL-helten Sebastian Samuelsson var blant dem som boikottet verdenscupen i russiske Tjumen på grunn av kritikkverdig russisk dopingarbeid. Siden da har han opplevd hets fra Russland, og skulle gjerne sett at flere utøvere hadde stått i stormen med ham.

– Vi skiskyttere har veldig stor makt i de beslutningene som tas. Norge er jo en av de største skiskytternasjonene og det hadde vært veldig bra om flere norske stjerner kunne uttale seg når de blir spurt, sier han.

BOIKOTTET: Sebastian Samuelsson har kritisert IBU offentlig. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

– Jeg støtter mange av synspunktene til Samuelsson, men jeg synes det er vanskelig tema å snakke om. Da er det ofte enklere å ta den lette veien for ikke å tråkke feil i salat, sier Johannes Thingnes Bø.

Han forteller at han bevisst har unngått å involvere seg i debatten rundt antidopingarbeid, Russland og etterforskningen av IBU-president Anders Besseberg. Han synes likevel ikke at hverken han eller de andre norsk skiskytterne har vært for anonyme.

– Jeg synes det er bra med folk som sier fra, men for min del har jeg bevisst holdt tilbake fordi jeg synes sånne ting stjeler energi og jeg har prioritert meg selv nå i vinter for å prestere best mulig, sier han.