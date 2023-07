Det viktigste – og samtidig mest skremmende- som har skjedd i sportens verden i 2023, er Saudi-Arabias de facto overtagelse av hele golfsporten på toppnivå.

Nå kan det samme snart skje med tennis.

Forskjellen er likevel vesentlig:

Tennissporten fremstår som et nesten i overkant villig offer.

Et av disse man kunne dratt billige poenger om. Men det gjør vi ikke.

«Billig» er ikke et ord som er beskrivende for noe av det som foregår i den internasjonale toppidretten i disse tider.

Endelig. De ser verdien. Vi kommer til å bli betalt det vi er verdt. Jeg er med. Nick Kyrgios

TENNIS-PROFIL: Nick Kyrgios fra Australia. Foto: TOBY MELVILLE / Reuters

Alt har sin pris

Det er nemlig noe forbløffende med hvor effektivt penger overvinner prinsipper, også i sportens verden. Eller kanskje spesielt i sportens verden.

Der alt dypest sett dreier seg om å vinne, i hvert fall så lenge man holder seg innenfor de regler som til enhver tid eksisterer.

Saudi-Arabia har til de grader skjønt dette. Den som betaler mest vinner.

Så enkelt – når man har tilnærmet ubegrenset med akkurat penger.

Når Cristiano Ronaldo så tydelig sier han ikke vil fortsette karrieren i ørkenstaten på den arabiske halvøy, skrur man bare opp belønningen så langt at den menneskelige grådighet til slutt trumfer de gjenværende sportslige ambisjoner.

FEIRING: Cristiano Ronaldo markerer Saudi Arabias nasjonaldag. Foto: AL-NASSR FC / Reuters

En årslønn på over 2 milliarder kroner gjør noe med mennesker.

Eksempelets makt også.

Nå følger flere mer eller mindre fallerte stjerner etter. Og den saudiarabiske liga, som inntil nå har vært rangert som den 58. beste i verden, må plutselig bli tatt på et helt annet alvor.

På få måneder virker Saudi-Arabia å kunne være på vei til å bli et anerkjent fotballand.

Viktor Hovlands milliard-nei

Eksemplets makt – som heller ikke bare kan brukes på enkeltspillere i en idrett – når samme nasjon har begynt å kjøpe opp hele sporter.

For det var det som skjedde tidlig i juni, da det gigantiske saudiarabiske petroleumsfondet, PIF, i realiteten fikk all kontroll over det nye samarbeidsprosjektet som skal styre golfsporten videre.

Dette skjedde etter voldsomme stridigheter og diskusjoner i forkant. Spillere som sa ja til den nye LIV-touren – og spillere som sa nei, som fiksstjernen Tiger Woods eller vår egen Viktor Hovland.

TAKKET NEI: Viktor Hovland ble aldri med på LIV-touren. Foto: MIKE SEGAR / Reuters

Nei til Saudi-Arabia. Og med det nei til milliardbeløp, bare for å skrive under for den nye turneringen.

Og der konflikten mellom den tradisjonelle golftouren, PGA, og den nye, saudiarabiske var på vei til rettssalene i California, endte den i stedet i en sensasjonell avtale.

Sensasjonell, fordi splittelsen virket så dyp og genuin – og ikke minst viktig. Men likevel ikke. Alt hadde sin pris. Også PGAs en gang så mektige direktør Jay Monahan.

Igjen satt Viktor Hovland og de andre stjernene som hadde sagt nei av klare prinsipielle grunner målløse tilbake.

Tiger Woods alene hadde sagt nei til et sted mellom 8 og 10 milliarder norske kroner i ren «sign-on-fee». Hovland ble sannsynligvis også tilbudt et milliardbeløp.

Alle skjønner at der krever sin etikk og moral å si nei til slikt. Nå ble de sviktet av sine egne ledere.

Kanskje vil de få en slags økonomisk kompensasjon. Troen på at det fortsatt finnes prinsipper i golfsporten får de aldri tilbake.

Casper Ruuds milliard-mulighet

Nå er det snart Casper Ruuds tur til å bli fristet. For mens golfen trengte overtalelse, er tennisen enklere å forholde seg til for saudiaraberne.

JUBEL: Norges tennisstjerne Casper Ruud jubler her under Roland Garros tidligere i år. Foto: LISI NIESNER / Reuters

Den mannlige tennisen er styrt av organisasjonen ATP, som eier alle turneringer, med unntak av de fire største, kalt Grand Slam-turneringene. Den aller største av dem, Wimbledon i Sør-London, starter den første mandagen i juli.

Men Wimbledon 2023 er også et symbol på at prinsippene kan tape for makten. Fjorårets turnering ble nemlig stengt for alle spillere fra Russland og Belarus. Der tennissportens styrende organer hele tiden har latt russiske og belarusiske spillere delta som såkalt «nøytrale», nektet den viktigste av alle turneringer å gå med på dette.

Der beslutningen ble hyllet av mange, var motstanden fra sportens egne likevel sterk.

ATP endte med å straffe Wimbledon ved å ta fra turneringen alle de såkalte rankingpoengene, som er veldig viktige for spillerne. Og med det senke turneringens betydning. I år var truslene enda sterkere.

Og Wimbledon bøyde av.

I år får de såkalt nøytrale russere og belarusere igjen være med.

Den ukrainske utenriksministeren, Dmytro Kuleba, stemplet avgjørelsen som «umoralsk».

Men til ingen nytte.

Tennisen har nemlig sin åpenbare moral: De sterkeste styrer.

Og kreftene som vil ha med alle de beste spillerne i sportens største turnering er overlegne.

Samtaler, ikke splittelse

Men de sterkeste vanstyrer minst like mye. Som ATP lenge har blitt beskyldt for.

Derfor var ingen særlig overrasket da styreleder Andrea Gaudenzi for få dager siden nærmest triumferende fortalte Financial Times at han hadde vært i samtaler med det nevnte saudiarabiske oljefondet om et fremtidig samarbeid. Samarbeid skulle hindre en tilsvarende splittelse eller opprettelse av konkurrerende turneringsformer, slik golfsporten opplevde.

Responsen fra verdenstoer Carlos Alcaraz etter at han vant gressturneringen i Queens forrige helg, var akkurat den Saudi-Arabia kunne håpe på:

«De har styrken til å arrangere masse turneringer. Jeg tviler ikke på at jeg vil spille der i fremtiden».

STOR POKAL: Carlos Alcaraz vant nylig tennisturneringen i Queens. Da mottok han stor pokal. Foto: PETER CZIBORRA / Reuters

Samtidig var det såkalt «Pride Day» under Queens-turneringen.

Ingen av spillerne markerte med å vise frem regnbuefargene. Det er som om forberedelsene på et nytt regime allerede har begynt.

Hva vår egen Casper Ruud mener om saken, vet vi foreløpig lite om. Men så sent som i desember i fjor slo han nevnte Alcaraz i en oppvisningsturnering i nabolandet Emiratene.

Saudi-Arabia har aldri arrangert en stor tennis-turnering, men det kan veldig snart endre seg.

Det blir allerede antydet at det prestisjetunge ATP-sluttspillet om få år kan bli spilt i Riyadh eller Jeddah.

Den kontroversielle australier Nick Kyrgios uttrykte tydeligst av alle hva han mente om forhandlingene:

«Endelig. De ser verdien. Vi kommer til å bli betalt det vi er verdt. Jeg er med».

Den stakkars Kyrgios, som nå endelig skal få betalt for sine mange slag, har til info spilt inn usle 12,5 millioner så langt i karrieren. Altså amerikanske dollar.

Bin Salman for tennis?

MEKTIG: Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman er her avbildet under en mottakelse av landets fotballandslag. Foto: BANDAR ALGALOUD / Reuters

Mens man venter på hva neste trekk innen sport er for Saudi-Arabia og dets mektige kronprins Mohammed bin Salman, kan man fortsette å trene på å filtrere bort tankene på hva som faktisk ligger bak.

På hvordan homofile og kvinner og opposisjonelle behandles i landet.

På hvordan sport brukes til å skaffe det styrtrike, brutale og mektige kongedømmet makt på stadig nye områder.

Derfor har man kjøpt seg kontroll over golf. Og snart kan komme til å gjøre det innen basketball, Formel 1, boksing eller baseball.

Men først er de altså på vei til å skaffe seg en posisjon innen tennis.

Det mest skremmende er hvor enkelt det ser ut til å kunne skje.

Etter i hvert fall en kort slagveksling for å ta kontroll over golfen, er dette i tennisens eget språk et rent ess – og det på andreserven.