Saudi-topp glemte mikrofonen: – Hørte de fornærmelsene mine?

– Gikk det greit?

Det spørsmålet får Emenalo, sportssjef i den saudiarabiske ligaen, av en kollega mens de går ut av rommet etter intervjuet med svenske SVT.

Emenalo svarer fort:

– Nei, det handler alltid om sportsvasking. Jævla sportsvasking. Og de har hørt rykter om at spillerne angrer, svarer Emenalo, tydelig opprørt over intervjuet.

Det han ikke vet, er at lyden går rett ut til SVT.

Kalle Segerbäck er fotograf for SVT og hører via sine egne hodetelefoner at Emenalos mikrofon fortsatt er på.

Like etterpå blir det påpekt av Emenalos assistent at han fortsatt har på mikrofonen.

Segerbäck hører dette og går da inn til Emenalo, som har flyttet seg til naborommet. Han påpeker mikrofonen som fortsatt henger på kragen hans.

– Hørte de fornærmelsene mine?, spør Emenalo assistenten.

– Nei, svarer assistenten raskt.

Michael Emenalo, her fra tiden i Chelsea. Foto: Afp

Forventer reaksjoner

– Jo, sier Daniel Grefve til NRK.

Han er reporteren til den svenske allmennkringkasteren og gjorde intervjuet med Saudi-toppen.

Han har sammen med redaksjonen bestemt at de skal ta med seansen i dokumentaren «Saudiarabien - fotbollens nye Mecka» som ble sluppet på SVT tirsdag morgen.

– Jeg er forberedt på at vi kommer til å høre fra de nede i Saudi-Arabia om at vi har inkludert dette i dokumentaren, selv om det ikke var en del av intervjuet, sier han til NRK og legger til at de ikke har hørt noe ennå.

– Hvordan forsvarer dere det?

– Han er en så offentlig person med så mye erfaring fra dette, at han bør vite at så lenge mikrofonen er på han, så kan det komme med på opptaket. I tillegg er det både interessant og relevant for oss å dokumentere hvordan fotballtoppene i Saudi-Arabia internt snakker om sportsvasking, svarer Grefve.

Daniel Grefve. Foto: NRK

Grefve er klar på at dersom det hadde vært noe drøyere som ble sagt av Emenalo, så hadde vurderingen vært en annen, men at det han sa var ganske allment. De var derfor klare på at Emenlos «glipp» burde være med i dokumentaren.

– Dette beviser at jobben vi gjør i Skandinavia og Storbritannia er med å belyse problematikken i Saudi-Arabia faktisk når dem og preger dem. Det sier litt om hvor lei de er spørsmålene, det faktum at han adresserer det umiddelbart etter et intervju, legger SVT-journalisten til.

NRK har siden tirsdag kveld tilbudt fotballforbundet i Saudi-Arabia å kommentere saken, men har foreløpig ikke fått noe svar.

– Noe av det merkeligste

Grefves intervjuavtale med sportssjefen var en stor del av grunnen til at de reiste hele veien fra Sverige. Rett før intervjuet fikk de beskjed om at det kun ville bli lov med to spørsmål.

– Allerede da merker man at «dette er spesielt».

Reporteren kan ikke huske å ha vært borti lignende tidligere.

– Det er noe av det merkeligste jeg har vært borti i journalistikken.

Selve spørsmålene før mikrofonseansen, følte han derimot ble besvart på «autopilot».

– Han har fått disse spørsmålene tidligere. Det virket ganske innøvd. Han sier akkurat det han skal og må si.

Slik svarte han

Emenlo svarte slik på spørsmålene SVT stilte under det korte intervjet:

– Hva tenker du om kritikken den saudiarabiske ligaen får i europeisk presse rundt begrepet sportsvasking?

– Vi bor i en verden hvor folk har uavhengigheten til å kunne uttrykke det de mener. Jeg er ikke en politiker. Jeg er ikke noe moralpoliti. Min jobb er å hjelpe dette fantastiske, ambisiøse prosjektet. Jeg skal være med på å skape en kompetitiv og underholdende liga som folket i Saudi-Arabia kan være stolte av.

– Det har vært rapporter fra britisk presse om at stjernene som har kommet hit angrer på avgjørelsen og mistrives. Har du opplevd dette?

– Nei. Og hvis du var på kampen i går kveld (Al-Nassr med Cristiano Ronaldo), så man ingen indikasjon på at folk mistrives. Så vidt jeg vet er våre spillere veldig fornøyde med hva som skjer i ligaen, både de lokale og de internasjonale.

Emenalo har også vært assistent under Carlo Ancelotti i Chelsea. Foto: Ap

Saudi-Arabia vil trolig arrangere VM-sluttspillet i fotball for menn i 2034. Kun formaliteter gjenstår før tildelingen blir offisiell i løpet av året. Oljelandet hadde ingen motkandidater da Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) i høst satte en frist på bare én måned i en kontroversiell søknadsprosess, skriver NTB.